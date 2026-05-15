María Becerra suma nuevas fechas en el Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas

Tras hacer historia con sus shows en el Estadio River Plate, María regresa a Buenos Aires con una propuesta inmersiva.

Furor por María Becerra en su esperado regreso a Buenos Aires. A lo shows en el Movistar Arena el 13, 14,15 y 17 (agotados) de noviembre se suma una nueva fecha el 18 del mismo mes. María se presentará en vivo QUIMERA , su más reciente álbum, con una puesta en formato 360° que propone una experiencia inmersiva y cercana con el público.

Esta serie de shows formarán parte del “QUIMERA TOUR”, la gira que la llevará por distintos países de Latinoamérica.

La venta general de entradas ya está disponible través de www.movistararena.com.ar. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Macro.

María viene de hacer historia tras convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, donde realizó dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas, alcanzando un récord sin precedentes con cuatro estadios completamente agotados.

El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio. Un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena. Cada ángulo construye una experiencia distinta, convirtiendo a QUIMERA en algo que no solo se ve, sino que se vive.

QUIMERA marca una nueva etapa en su universo artístico: un proyecto donde conviven distintas versiones de una misma identidad. A través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys—, María expande su narrativa y construye un imaginario propio que atraviesa lo visual, lo estético y lo performático.