"Fracasado" y "re fracasados": fuego cruzado entre Ángel de Brito y Marcelo Polino

El comentario que el periodista hizo llegó rápidamente a las redes de Ángel, quien no dudó en responder buscando el origen del conflicto. “Polino está resentido porque fracasó como conductor en ElTrece a la tarde y en el horario de LAM en América. Se quedó fuera del jurado del Cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM”, expresó de Brito. Y continuó: “Cuando hizo Los Especialistas del Show en ElTrece, me pidieron por favor que les preste a Yanina (Latorre) de panelista, le pusieron todo el Bailando a disposición y fracasó, 6 meses y afuera”.

Polino volvió a hablar del tema en su ciclo de Radio Mitre en el que por estos días cuenta con Mariana Brey y Karina Iavícoli, dos ex “angelitas” que actualmente forman parte de Socios del espectáculo. Y, entre otras cosas, aseguró que había “muchos falsos sucesos dando vueltas” y que había gente que “llega a los tres puntos y se va a la esquina a brindar con Aperol”, haciendo alusión al festejo post debut del staff de LAM. Una ocurrencia que sus colaboradoras festejaron.

Luego, en tono más serio, Plino hizo un descargo. “Se habló por estos días que yo tenía envidia de ciertos programas. Quiero decirle a esa gente que yo tengo el aspiracional un poquito más alto que esos programas. No sé si tengo el ego muy alto o qué, pero la verdad es que tengo el aspiracional un poquito más alto de lo que me quieren asociar”, dijo. Y negó que su programa en 2018, haya sido un “fracaso”. “Quiero contarles a los desinformados que el programa Los Especialistas del show que hice con Mery del Cerro fue el más visto de espectáculos”, señaló. Y aclaró que le ganaba Verónica Lozano que es “la número uno”, porque nadie puede ganarle a ella.

“Si por haber salido un par de veces segundo dicen que soy un fracaso, ¿los que van cuartos en la grilla qué serían? ¡Re fracasados!”, ironizó Polino. “Le cuesta hablar con nombres y apellidos. Le cuesta también decir aspiracional...”, comenzó diciendo este lunes De Brito en su programa a modo de respuesta. Y luego se refirió a sus ex compañeras diciendo: “Las otras dos falsas que festejaban...¡Increíble!”.

Enseguida, Ángel explicó que Marcelo no había entendido por qué había quedado afuera del Cantando que él condujo y que había sido porque la productoras lo quería para el Bailando, que finalmente no salió al aire por la pandemia del coronavirus. “A partir de ahí él se enoja y empieza, todos los fines de semana, a matar a Tinelli y la mar en coche”, señaló. Y remarcó que entonces Polino se fue a trabajar a Telefé.

Y redobló la apuesta diciendo que en Cortá por Lozano a Marcelo “lo sacaron porque el segmento que él hacía no rendía”. Luego repitió que Los Especialistas del show “fue un fracaso: se levantó y no volvió nunca más”. Y volvió a despacharse contra sus ex panelistas diciendo: “Yo las banqué a ellas. A una no la querían en canal 13 y estuvo mucho tiempo trabajando con nosotros”.