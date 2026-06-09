Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento fue eliminado del reality

Sarmiento fue el nuevo elminado.

El ex futbolista Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público y debió abandonar la casa.

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Tal como se pudo observar en la transmisión llevada a cabo por Telefe, el concursante cayó en su duelo frente a su rival de placa Zunino. Los integrantes de dicha placa fueron el propio Brian, Hanssen, Juanicar, Yipio y Zunino. Hanssen fue el primer salvado de la noche, luego lo siguió Juanicar y más adelante fue Yipio quien consiguió bajar de placa para mantenerse en el certamen.

Brian y Zunino llegaron a la instancia final para conocer quien dejaría la casa más famosa del país. En las encuestas previas a la gala de eliminación, llevada a cabo por Fede Bongiorno en redes sociales, si bien estaba pareja, todo apuntaba a que sería Zunino quien dejaría de ser participante de GH.

No obstante, al momento en el que Santiago del Moro dio a conocer el eliminado de la noche, el conductor soltó el nombre del ex jugador de fútbol. Finalmente, Brian dio un mensaje de despedida en el que se disculpó por “haberle causado algún daño a alguien” y se retiró del lugar.

Tamara Paganini abandonó la casa de Gran Hermano por un problema de salud Tamara Paganini debió abandonar de manera urgente la casa de Gran Hermano Generación Dorada por recomendación médica, luego de presentar una complicación de salud en uno de sus oídos que incluyó sangrado.

Según trascendió, la producción del reality actuó con rapidez y la trasladó a un centro médico para que fuera evaluada por especialistas y recibiera la atención necesaria. El estado de salud de Paganini generó preocupación entre sus compañeros y los seguidores del programa. La prioridad, según la producción, fue resguardar su bienestar.