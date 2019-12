Tensa relación de padre e hija en un drama irregular

El planteo se parece mucho, casi demasiado, al film de 2009 con Viggo Mortensen “The road”, en el que un padre protegía a su hijo en un desolado mundo postapocalíptico. Ahora, según la historia imaginada por Affleck, una pandemia ha diezmado a la humanidad, especialmente a las mujeres, que prácticamente ya no existen, Excepto por algunas casos como la niña interpretada sólidamente por Anna Pniowsky, que deambula disfrazada de chico para no llamar la atención de hombres ansiosos por un tesoro como una de las últimas mujeres sobre la tierra (lo que vuelve a recordar lo poco original del film, ya que “Last Woman On Earth” fue un film menor de Roger Corman filmado en 1960). Claramente desparejo, pero con sus momentos, “Light Of My Life” probablemente funcione mejor con espectadores no familiarizados con las películas de ciencia ficción sobre futuros ominosos.