Tensión en Milán: Wanda Nara e Icardi asistieron a la primera audiencia de divorcio

La mediática y el futbolista asistieron a una tensa audiencia de divorcio en Milán. Disputas por dinero, hijas, y looks con mensaje incluido.

A partir del testimonio brindado por Giuseppe Di Carlo, abogado de Wanda en Italia, se supo que Icardi fue por todo. “Mauro Icardi le pidió al juez italiano la tenencia de sus hijas para que vivan con él y con su novia”, declaró el letrado en diálogo con Guido Záffora en DDM (América). Según el periodista, “Wanda y Mauro llegaron, se sentaron cada uno en una punta, no se saludaron y casi no se miraron. Mauro, después de escuchar al juez, junto a su abogado, pidió la tenencia de las nenas. Lo que no logró en la Argentina, lo quiere en Italia”.