The Last of Us es el estreno más visto de HBO Max en Latinoamérica

“Cuando estés perdido en la oscuridad” te lleva a 2003, cuando un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al país y el mundo. Joel Miller intenta escapar del creciente caos con su hija y su hermano. Veinte años después, un cínico y rudo Joel y su compañera Tess luchan por sobrevivir bajo un régimen totalitario, mientras que las Luciérnagas, un grupo de insurgentes, albergan a una adolescente con un don único.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

De Craig Mazin, creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, la serie original de HBO The Last of Us estrena su segundo episodio este Domingo 22 de enero a las 23hs en HBO Max y HBO, con un nuevo episodio cada semana.