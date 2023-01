Primeras críticas de The Last of Us de HBO Max: "A la altura del videojuego"

"The Last of Us de HBO es, con mucho, la mejor adaptación de videojuegos jamás realizada para la pantalla grande o pequeña." Sintetiza Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter.

"Te romperá el corazón en un millón de pedazos tanto a ti como a los recién llegados", señala Robert Kojder en Flickering Myth refiriéndose a los fans del videojuego. "Uno de los mayores logros de los videojuegos es ahora el mismo para la televisión/streaming".

"Da miedo de verdad, pero son los momentos tranquilos los que más te atrapan, como zarcillos de hongos que se enredan en tu tronco encefálico", apunta David Opie en Digital Spy. "En el tercer episodio, ya es candidata a mejor serie del año".

"La mejor adaptación de un videojuego que he visto nunca", subraya Fico Cangiano en su crítica en CineXpress. "El fiel espectáculo consigue mejorar el material original con algunos ingeniosos añadidos".

¿De qué trata "The Last of Us"?

“The Last of Us” está protagonizada por Pascal y Ramsey como Joel y Ellie, dos sobrevivientes en una América postapocalíptica invadida por monstruos parecidos a zombis llamados clickers. Una enfermedad mortal llamada hongo cordyceps ha devastado el mundo y ha convertido a sus víctimas en cascarones tambaleantes con esporas parecidas a hongos que crecen de sus cuerpos. Al igual que en el videojuego original, Joel debe viajar por todo el país con Ellie en una importante misión, mientras esquiva clickers, bandidos y todo tipo de peligros.

The Last of Us _ Tráiler oficial _ Español subtitulado _ HBO Max.mp4 HBO Max

El elenco incluye a Gabriel Luna como el hermano de Joel, Tommy; Merle Dandridge como Marlene, la líder del grupo rebelde llamado Fireflies; Nico Parker como la hija de Joel, Sarah, Murray Bartlett como Frank; Nick Offerman como Bill; Jeffrey Pierce como Perry; y Anna Torv como Tess. Troy Baker y Ashley Johnson, quienes interpretaron a Joel y Ellie en el videojuego “Last of Us” y su secuela, también aparecerán en el programa en papeles no revelados.

La esperada serie llegará a HBO y HBO Max el 15 de enero.