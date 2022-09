The Walking Dead: Norman Reedus da detalles de su serie spin-off

Reedus ya está en Francia para la producción de su propio spin-off de Daryl Dixon que no solo es una continuación de The Walking Dead, sino que también está conectado de alguna manera con la escena de mitad de créditos del final de The Walking Dead: World Beyond, en en el que un científico en un laboratorio francés abandonado recibió un disparo después de ver videos del Dr. Edwin Jenner (de la temporada 1 de la serie original) sobre las pruebas que se realizan en los caminantes.