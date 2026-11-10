Till Lindemann regresa a la Argentina: el líder de Rammstein llega por primera vez con su show solista

El músico alemán traerá a Buenos Aires su universo solista, una propuesta en la que el metal industrial, la provocación y una puesta en escena de alto impacto se combinan en una experiencia tan intensa como singular.

A más de diez años de su última visita con Rammstein , una de las voces más emblemáticas del metal industrial regresa a la Argentina, esta vez con un show propio. Till Lindemann se presentará el domingo 18 de abril de 2027 en el Estadio Obras Sanitarias con su proyecto solista, en el marco de su World Tour 2027, una gira de más de 50 conciertos alrededor del mundo.

El show, producido por DF Entertainment, será una oportunidad para descubrir en vivo una faceta diferente del artista, que lleva su sello y su particular visión del espectáculo a un nuevo territorio creativo.

La venta general con todos los medios de pago se habilitará el viernes 13 de noviembre a las 10:00hs a través de CoolCo.

Con una trayectoria que lo convirtió en una figura fundamental del metal contemporáneo, Lindemann construyó una identidad artística inconfundible al frente de Rammstein, la banda fundada en Berlín en 1994 que llevó el metal industrial a estadios de todo el mundo. Su presencia imponente, su voz grave y su capacidad para combinar música, teatralidad y desmesura se transformaron en algunas de sus marcas registradas. En paralelo, el cantante desarrolló un camino propio que le permitió explorar nuevas dimensiones de ese universo.

Su carrera por fuera de Rammstein tomó forma junto al músico sueco Peter Tägtgren en el proyecto Lindemann , con el que editó los álbumes Skills in Pills (2015) y F & M (2019). En 2023 presentó Zunge, su primer disco como solista, que se reeditó en 2025 como Zunge 2025, con nueve temas adicionales, entre ellos el single “Meine Welt” . En septiembre de 2026 sumó a su discografía Live in Kraków, su primer álbum en vivo como solista.

Esta nueva etapa artística también se consolidó en las giras. Entre octubre y diciembre de 2025, su gira Meine Welt hizo 26 shows en Europa, diez de ellos con entradas agotadas, y vendió más de 200.000 tickets, antes de extenderse a Australia en enero de 2026, donde Lindemann se presentó por primera vez como solista. Sumando la temporada de festivales, en 2025 tocó para más de 450.000 personas en Europa: una muestra del alcance de su proyecto más allá de la banda que lo hizo mundialmente conocido.

contundencia del metal industrial convive con una estética teatral, imágenes perturbadoras y un despliegue visual que lleva la experiencia mucho más allá de lo estrictamente musical. Cada presentación propone una inmersión en el imaginario de un artista que hizo de la transgresión una forma de expresión.

Argentina ya sabe de lo que es capaz Lindemann. Con Rammstein pisó el país por primera vez en 1999, como soporte de Kiss en River; volvió en 2010 para su primer show como headliner, en el estadio de Racing, y en 2016 encabezó el Maximus Festival. Esta vez, el regreso tendrá un carácter diferente: será su propio universo creativo el protagonista. El 18 de abril, Obras será la oportunidad de vivir en un formato mucho más cercano la intensidad, la teatralidad y la fuerza de uno de los artistas más radicales del metal contemporáneo.