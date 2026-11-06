Ronnie Wood en Buenos Aires: horarios, accesos y todo lo qué tenés que saber antes del show + Agregar ámbito en









Será el primer concierto de Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluye a Brasil y Chile.

Llegó el día, Ronnie Wood se presenta con su show solista en Buenos Aires.

Llegó el gran día, Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, se presentará hoy 6 de noviembre en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment. La fiesta se completa con el show de Ratones Paranoicos como banda invitada.

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Será el primer concierto de Ronnie Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluye su paso por Brasil y Chile.

El show llega en un momento especialmente activo para Wood: estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número veinticinco de los Rolling Stones, y el año pasado publicó Fearless: The Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. Ese es, justamente, el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al Movistar Arena: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.

Horarios y accesos para el show Puertas 19hs

Ratones Paranoicos 20hs

Ronnie Wood 21hs ¿Cómo llegar? Subte Línea B: Estación Dorrego

Tren: Líneas: Urquiza, Lacroze, San Martin y Villa Crespo

Colectivos: 43, 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 108, 109, 110, 127 y 166. Cómo y dónde comprar las últimas entradas disponibles para el show de Ronnie Wood Las últimas entradas están disponibles en movistararena.com.ar. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del banco Santander.

¿Cómo ver el show en vivo de Ronnie Wood? Aquellos que no pueda ir al show podrán verlo a través del canal 605 de FLOW.