Fito Páez cierra el año con un show de clásicos en Rosario: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El sábado 19 de diciembre, en el Anfiteatro Municipal de Rosario, Fito despedirá un año muy especial.

El sábado 19 de diciembre, Fito Páez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal.

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Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Fito Páez en Rosario Preventa exclusiva con tarjeta Visa del Banco Santa Fe a partir del 3 de noviembre a las 12hs. Hay hasta 9 cuotas sin interés. La venta general es a partir de 4 de noviembre a las 12hs con todos los medios de pagos, hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Santa Fe. Ambas instancias de venta son a través de Allaccess.

Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como "Mariposa Tecknicolor", "11 y 6", "Al lado del camino", "Dar es dar" y "Un vestido y un amor" son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Paez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.