Bestia Bebé presenta su nuevo disco con un show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Luego de su primera función en julio, la banda anuncia una segunda fecha en el C Art Media para llevar al escenario las canciones de su nuevo álbum.

Bestia Bebé vuelve al C Art Media.

Bestia Bebé presenta oficialmente “Yendo Rápido a Ningún Lugar” , su sexto disco de estudio, el próximo domingo 20 de diciembre en C Art Media.

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Luego de su primera función en julio, la banda anuncia una segunda fecha para llevar al escenario las canciones de su nuevo álbum, editado a través de Primavera Labels y disponible en plataformas digitales y formato físico.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Bestia Bebé en el C Art Media Las entradas para el show del 20 de diciembre están disponibles a través de Passline.

Formada en 2012 en Boedo, Buenos Aires, Bestia Bebé está integrada por Tom Quintans (voz y guitarra), Polaco Ocorso (batería), Chicho Guisolfi (bajo) y Marki Canosa (guitarra). La banda se consolidó como uno de los grandes referentes del rock independiente argentino. Desde sus comienzos en el barrio de Boedo, la banda construyó un universo propio donde conviven la amistad, los vínculos, el espíritu de barrio y la épica de lo cotidiano.

Cómo es el nuevo disco de Bestia Bebé “Yendo Rápido a Ningún Lugar” reúne diez canciones que ponen el foco en el paso del tiempo y todo lo que deja a su alrededor: relaciones que cambian, recuerdos que se transforman y las contradicciones de crecer. Fiel a su identidad, el grupo incorpora nuevas texturas, baterías electrónicas, teclados y samples, ampliando su sonido sin resignar la frescura, las guitarras y la energía que lo definen.

El álbum fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo, en Buenos Aires, y representa un nuevo capítulo en el recorrido artístico de la banda. El 20 de diciembre, Bestia Bebé llevará nuevamente este universo al escenario de C Art Media, en una presentación oficial que combinará las canciones de su sexto disco con los clásicos de su repertorio y la potencia que caracteriza a sus shows en vivo.

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