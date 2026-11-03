Ed Sheeran en Argentina: se revelaron quiénes serán los teloneros en el show de Huracán + Agregar ámbito en









Después de 7 años, Ed Sheeran vuelve a reencontrarse con su público argentino con un show completamente nuevo, con el que ya agotó estadios en Europa y Oceanía.

Ed Sheeran vuelve al país tras siete años desde su última visita. Instagram Ed Sheeran

A muy pocos días de su esperado regreso al país, la espera por el show de Ed Sheeran en Buenos Aires entra en la recta final y anuncia a los artistas que se sumarán a su noche en el Estadio Huracán el próximo 29 de noviembre, en el marco del LOOP Tour.

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El cantante británico estará acompañado por dos invitados especiales que serán los encargados de abrir la noche: Ambik como telonera nacional e Isaac Slade como invitado internacional.

Después de 7 años, Ed Sheeran vuelve a reencontrarse con su público argentino con un show completamente nuevo, con el que ya agotó estadios en Europa y Oceanía.

Ed Sheera y una noche que promete ser histórica El “LOOP Tour” promete a los fans una experiencia en vivo renovada, con un diseño de escenario y repertorio completamente nuevos, que incluyen canciones de su álbum recién lanzado “Play” , junto a los temas favoritos de sus fans.

“Play” (editado en 2025 por el sello Warner) explora territorios musicales inéditos mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo. Inspirándose en parte en tradiciones musicales de India y Persia — y sus sorprendentes conexiones con los sonidos folk irlandeses con los que creció — Sheeran combina escalas, ritmos y melodías compartidas en un lenguaje musical sin fronteras que le da al álbum un distintivo aire global.

Al mismo tiempo, Sheeran se mantiene fiel a la balada atemporal que lo convirtió en uno de los cantautores más queridos del mundo. El resultado es una colección que equilibra lo familiar y lo nuevo, ofreciendo un sonido audaz, fresco y orientado al pop. Tras su lanzamiento, “Play” arrasó y se posicionó en los puestos número 1 en todo el mundo, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido. Sheeran lanzó “Play – The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que cuenta con colaboraciones con reconocidos artistas del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh. Entradas para el show de Ed Sheeran en Argentina Las últimas localidades para el show del 29 de noviembre en el estadio de Huracán están disponibles únicamente a través de Passline.