Tim Roth se une al elenco de la película de "Peaky Blinders"

Recientemente, Keoghan habló sobre su papel en la próxima película y dijo que estaba “emocionado y nervioso” de unirse a la franquicia.

Le dijo a Entertainment Weekly : “Sí, sí, sí, no puedo esperar a que llegue. [Soy un] gran, gran fanático del programa, y Cillian [Murphy] es un buen amigo y también lo admiro como actor. Así que solo quiero adentrarme en eso y seguir mi proceso ahora; tengo un proceso que hago y no lo he hecho durante mucho tiempo, así que estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo”.

Keoghan continuó: “Solo estando en el set, esa sensación de estar oxidado otra vez. Simplemente sacudiéndome todas las telarañas. He estado haciendo mucha promoción y me he estado relajando, y creo que la gente se asusta cuando se encuentra con que tiene tiempo libre.

“Creo que a veces lo mejor es crecer como actor y como persona, y he tenido ese tiempo y ahora tengo muchas ganas de meterme en ello y hacer algo creativo y metódico”.