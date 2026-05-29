Prime Video vivió un boom recientemente con el final de “The Boys”, aunque el impacto en el público no fue el mejor por las críticas que recibió. Por eso, entre lo más visto de la plataforma no estuvieron los superhéroes que tanto divirtieron a la audiencia, sino una película que retoma las aventuras de un querido personaje.
La película más vista de Prime Video: el popular personaje que regresó a la plataforma en un nuevo formato
La plataforma de streaming consiguió dar en la tecla con el retorno de una obra que se colocó rápidamente entre las más populares del catálogo.
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Después de mucha expectativa por el regreso de este histórico protagonista, acompañado por uno de los actores más queridos de Hollywood para darle vida, la recepción fue muy buena. Esto la colocó entre las producciones que mayor impacto generaron en el catálogo a poco de su lanzamiento.
De qué trata “Jack Ryan: Ghost War”
John Krasinski volverá a uno de los papeles que más conocido lo hizo después de haber interpretado a Jim Halpert en “The Office”. Esta vez será con la película de Jack Ryan, que seguirá las aventuras del personaje después de la serie que se volvió tan popular en los últimos años.
El agente Ryan deberá volver al mundo del espionaje debido a que se destapará una conspiración que podría tener resultados letales sin su intervención. Una unidad de operaciones que actúa al margen de los gobiernos se transforma en una amenaza global.
Esto obliga al protagonista a reunirse con viejos miembros de las agencias de inteligencia y personal del ejército, con el fin de ponerle fin a este nuevo conflicto. Aunque no será lo único: el pasado que parecía cerrado también emergerá en medio de un caos que deberá ser evitado para mantener la paz en todo el mundo.
Prime Video: tráiler de Jack Ryan: Ghost War
Prime Video: elenco de Jack Ryan: Ghost War
- John Krasinski
- Wendell Pierce
- Michael Kelly
- Sienna Miller
- Betty Gabriel
- Max Beesley
- Douglas Hodge
- JJ Feild
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