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29 de mayo 2026 - 11:46

La película precuela de "Rambo" confirma su fecha de estreno

Noah Centineo interpretará al personaje asociado a Sylvester Stallone en la cinta dirigida por Jalmari Helander.

La franquicia protagonizada por Sylvester Stallone vuelve al cine.

La franquicia protagonizada por Sylvester Stallone vuelve al cine.

John Rambo, una película precuela de la longeva franquicia de acción "Rambo", llegará a los cines a mediados del año que viene.

El estudio Lionsgate ha programado el estreno de la película en Estados Unidos para el 4 de junio de 2027. Su debut está previsto justo antes de Star Wars: Starfighter de Disney (28 de mayo) y unas semanas antes de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony (11 de junio) y la precuela de Oceans de Warner Bros. (25 de junio).

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De qué trata John Rambo

John Rambo sirve como historia de origen, ambientada antes de los eventos de Rambo de 1982, la película de acción y aventuras protagonizada por Sylvester Stallone que dio inicio a la franquicia. Las secuelas incluyen Rambo II (1985), Rambo III (1988), Rambo IV (2008) y Rambo: Last Blood (2019). La serie gira en torno a un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, cuya experiencia en la Guerra de Vietnam lo traumatizó, pero también le otorgó habilidades militares superiores. Utiliza esas habilidades para luchar contra policías corruptos, tropas enemigas y cárteles de la droga.

Noah Centineo John Rambo
Noah Centineo protagonizará la nueva película.

Noah Centineo protagonizará la nueva película.

Noah Centineo interpretará al personaje de Stallone y compartirá pantalla con David Harbour como el Mayor Trautman, además de Yao Ming y James Franco en papeles aún por determinar. El reparto también incluye a Jason Tobin (“Mil golpes”), Quincy Isaiah (“Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”), Jefferson White (“Yellowstone”) y Tayme Thapthimthong (“The White Lotus”).

Jalmari Helander (Sisu) dirigió John Rambo a partir de un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Entre los productores se encuentran Kevin King Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger, Angela Russo-Otstot y Michael Disco. Los productores ejecutivos son Sylvester Stallone, Anthony y Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk.

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