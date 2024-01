Tini Stoessel y una indirecta a Camila Homs ex de De Paul: "Yo no me cargué a ninguna familia"

Tini sobre Camila Homs.mp4

Sin embargo, rápidamente agregó: "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta que me vengan con el tema, no tengo nada que ver", dijo en relación a las acusaciones que recibió cuando comenzó a salir con Rodrigo De Paul, quien estaba en pareja con Camila Homs y desde entonces hubo dudas sobre una posible infidelidad.