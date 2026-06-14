Calendario ANSES de junio: por qué los jubilados cobran más tarde este mes y quiénes son los afectados

Así se organiza la programación de abonos para los beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación vigente por terminación de DNI.

Podés revisar el calendario de pagos exacto y tu fecha de cobro según la terminación de tu DNI desde la web oficial de ANSES.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) presenta modificaciones durante junio a raíz del feriado del 15 de junio . La programación habitual de acreditaciones incorpora cambios en algunas fechas y genera demoras para un grupo de beneficiarios, cuyos cobros quedaron desplazados hacia los días posteriores.

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La organización de los depósitos responde al esquema escalonado que aplica el organismo previsional, para ordenar la acreditación de prestaciones según la terminación del DNI. El feriado nacional interrumpe la secuencia prevista de pagos y traslada parte de las liquidaciones a jornadas posteriores.

La actualización de junio también incorpora un incremento del 2,58% en las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomada dos meses antes de la liquidación correspondiente. ANSES mantiene el sistema de pagos por terminación de documento para distribuir las acreditaciones a lo largo del mes. Cada titular puede verificar la fecha exacta y el medio de cobro , a través de los canales habilitados por el organismo.

El feriado del 15 de junio altera el desarrollo normal del cronograma de pagos previsto para este mes. La jornada no laborable provoca un corte en la secuencia de acreditaciones y desplaza algunos depósitos hacia los días siguientes.

La programación muestra que los pagos avanzan hasta el 12 de junio y luego retoman la actividad el 16 de junio. La interrupción del 15 de junio modifica las fechas que hubieran correspondido inmediatamente después del último día hábil, previo al feriado.

El esquema escalonado permite distribuir las prestaciones durante varias jornadas consecutivas. La presencia de un día no laborable obliga a reacomodar parte de las acreditaciones, para mantener el orden establecido por terminación de DNI.

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Qué terminación de DNI cobra más tarde en junio 2026

Los documentos finalizados en 5 integran el primer grupo afectado por el corrimiento provocado por el feriado. Ese segmento recibe el pago el 16 de junio, un día después de la fecha no laborable.

A partir de allí, el cronograma continúa con las siguientes terminaciones en jornadas consecutivas. Los DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 forman parte del grupo que percibe sus haberes después del feriado nacional.

La distribución de pagos prevista por ANSES para esos documentos queda organizada de la siguiente manera:

documentos terminados en 5: 16 de junio

documentos terminados en 6: 17 de junio

documentos terminados en 7: 18 de junio

documentos terminados en 8: 19 de junio

documentos terminados en 9: 22 de junio

Los titulares incluidos en estas terminaciones deben esperar hasta la reanudación de la actividad administrativa para acceder a la acreditación correspondiente.

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Cronograma completo de pagos de ANSES para jubilados que cobran la mínima

ANSES aplica un sistema de acreditación ordenado según la terminación del DNI. El calendario informado para junio contempla las siguientes fechas:

documentos terminados en 0: 8 de junio

documentos terminados en 1: 9 de junio

documentos terminados en 2: 10 de junio

documentos terminados en 3: 11 de junio

documentos terminados en 4: 12 de junio

documentos terminados en 5: 16 de junio

documentos terminados en 6: 17 de junio

documentos terminados en 7: 18 de junio

documentos terminados en 8: 19 de junio

documentos terminados en 9: 22 de junio

El esquema conserva el criterio de acreditaciones escalonadas que ANSES aplica de manera habitual para organizar los pagos durante cada mes. Cada beneficiario puede consultar los detalles de su liquidación, mediante los canales oficiales del organismo. La información se encuentra disponible de acuerdo con la terminación del documento de identidad.

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De cuánto es la jubilación mínima en junio con el nuevo aumento

La actualización aplicada en junio alcanza el 2,58% y responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24. La normativa dispone ajustes mensuales calculados sobre la base de la evolución del IPC.

El porcentaje de incremento surge del índice de inflación correspondiente a dos meses anteriores al período de liquidación. Ese criterio también se aplica sobre distintas prestaciones administradas por ANSES.

Detalle del cobro en junio: