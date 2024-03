"Todos somos extraños" llega a los cines: fantasía, amores y tragedias

La adaptación cinematográfica de Haigh le agrega un toque contemporáneo y personal. El uso de la música, particularmente de finales de los ochenta, junto a la calidad visual dan un toque especial a "Todos somos extraños". Para fortuna del espectador, se evita caer en lugares comunes logrando conmover de forma honesta, sobre todo con un final tan sorpresivo como impactante.

Tráiler de Todos somos extraños

Todos Somos Extraños _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4

Todos somos extraños (All of Us Strangers, Reino Unido-Estados Unidos/2023). Dirección: Andrew Haigh. Elenco: Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell y Claire Foy. Guion: Andrew Haigh, basado en la novela Strangers, de Taichi Yamada. Fotografía: Jamie D. Ramsay. Edición: Jonathan Alberts. Música: Emilie Levienaise-Farrouch. Distribuidora: Disney (Searchlight Pictures). Duración: 105 minutos. Apta para mayores de 16 años.