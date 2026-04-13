Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, reveló que padece la enfermedad de Parkinson: "Es una lucha diaria"

El músico de 58 años reveló la noticia a través de sus redes sociales y señaló que todavía puede tocar la guitarra.

De cara a su próxima residencia en el Sphere de Las Vegas, el guitarrista de No Doubt , Tom Dumont , reveló en un comunicado en vídeo durante el fin de semana que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace años, pero señaló que t odavía puede tocar la guitarra y que actuará en los próximos conciertos en directo del grupo.

“Hace varios años, empecé a experimentar diversos síntomas” , relata Dumont en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “Fui a mi médico, luego a un neurólogo, me hicieron un montón de pruebas y me diagnosticaron Parkinson de inicio temprano”.

“Ha sido una lucha. Es una lucha diaria” , dice. “Y haré otro video con detalles sobre lo que implica el Parkinson. La buena noticia es que todavía puedo tocar música. Todavía puedo tocar la guitarra. Me encuentro muy bien”.

Dumont añade: “Me ha inspirado mucho ver a tantas personas hablar abiertamente sobre sus problemas de salud en las redes sociales y demás. Creo que ayuda a eliminar parte del estigma y, obviamente, a crear conciencia, y la conciencia es fundamental para la prevención y la investigación”.

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No Doubt ha permanecido prácticamente inactivo desde que lanzó su último álbum de estudio en 2012 y realizó una gira entre 2014 y 2015. Sin embargo, su reunión para el festival Coachella en 2024 fue noticia importante, seguida de una actuación en los conciertos FireAid a principios de 2025.

Celebridades que revelaron su diagnostico de Parkinson

Entre las celebridades que han hecho público su diagnóstico de Parkinson a lo largo de los años se encuentran Michael J. Fox, quien ha sido uno de los principales referentes de la enfermedad desde que la hizo pública a principios de los 90, además de Ed Begley Jr., Alan Alda, el guitarrista de Judas Priest, Glenn Tipton, Linda Ronstadt, el fallecido Ozzy Osbourne, Neil Diamond, el fallecido Maurice White de Earth, Wind & Fire, Leonard Maltin y Jeff Cook del grupo Alabama. Algunos, como Diamond y Ronstadt, han revelado la enfermedad cuando prácticamente los obliga a retirarse, mientras que otros la divulgan cuando aún pueden seguir trabajando durante muchos años o incluso décadas.

La Fundación Parkinson afirma que más de 10 millones de personas en todo el mundo viven con esta enfermedad.