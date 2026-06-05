El día que el Indio Solari habló de su enfermedad + Agregar ámbito en









El mítico líder ricotero habló hace diez años del mal de Parkinson, que en sus palabras "le pisaba los talones". De allí, continuó su enfermedad en la intimidad de su hogar y brindó entrevistas en el último tiempo.

El mundo del rock nacional atraviesa un profundo momento de luto luego de que se confirmara la muerte de Solari. @indiosolarioficial

El mundo del rock nacional atraviesa un profundo momento de luto luego de que se confirmara la muerte de Carlos Indio Solari, músico, compositor y mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sufría Parkinson, una enfermedad degenerativa, sobre la cual habló públicamente en el último tiempo.

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Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia de la música en la Argentina murió este viernes en su casa de Parque Leloir a los 77 años.

Murió el Indio Solari: el día que el Indio Solari habló de su enfermedad



El intérprete sufría mal de Parkison, una afección que ocurre cuando las células nerviosas en los ganglios basales (un área del cerebro que controla el movimiento) se deterioran o mueren. Un 12 de marzo de 2016, Solari brindó un show en el que le habló a su público sobre la enfermedad. "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero no me voy a bajar tan fácil del escenario", sostuvo en esa ocasión.

Brutto Indio Solari "Tengo un Parkinson que me está pisando los talones", sostuvo el Indio en un show en 2016.

Cerca de ocho años después, en octubre de 2024, brindó una entrevista exclusiva al canal de streaming Gelatina donde dio detalles de sus días con la enfermedad y lo vinculó con su amor por la música: “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”.

“Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa. Es casi probable que hago una canción por día. Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto", subrayó. De qué murió el Indio Solari y cómo fue el desarrollo de su enfermedad A los 77 años, murió Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio. Si bien hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, el artista tenía enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016. Su estado de salud había sido motivo de preocupación entre sus seguidores durante los últimos años debido al avance de la afección neurodegenerativa que redujo sus apariciones públicas.