Prime Video presentó el tráiler de "Scarpetta", la nueva serie protagonizada por Nicole Kidman

La serie esta basada en la serie de libros "Kay Scarpetta" de la autora estadounidense Patricia Cornwell.

La nueva serie llega en marzo a la plataforma de streaming.

Nicole Kidman es la Dra. Kay Scarpetta, una médica forense que intenta desenmascarar a un asesino en serie en la próxima serie de Prime Video Scarpetta, que se estrenará el 11 de marzo. El primer tráiler que revela la intensidad de lo que se podrá ver.

Basada en la serie de libros superventas Kay Scarpetta de Patricia Cornwell, Scarpetta se centra en el personaje principal, un médico forense implacable, quien, con manos expertas y una mirada desconcertante, está decidido a servir como la voz de las víctimas, desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que la hizo profesional hace 28 años no es también su perdición.

De qué trata Scarpetta La serie explora las complejidades psicológicas de los perpetradores y los investigadores a lo largo de dos líneas temporales: desde el pasado, a finales de los 90, hasta el presente, donde regresa a su ciudad natal y a su antigua profesión mientras investiga un asesinato. Scarpetta no solo busca justicia, sino que también lidia con relaciones complejas, como la tensa relación con su hermana Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis).

Scarpetta - Tráiler Oficial _ Prime Video Como se puede ver en el tráiler, el elenco principal está repleto de múltiples nominados y ganadores de premios, incluidos Bobby Cannavale como el detective Pete Marino, Simon Baker como el perfilador del FBI Benton Wesley y Ariana DeBose como Lucy Watson, la sobrina experta en tecnología de Kay.

El elenco adicional incluye a Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish, quienes interpretan las versiones pasadas de los personajes de Kidman, Curtis, Cannavale y Baker, respectivamente.