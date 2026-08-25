Murió Dolly Parton, una de las figuras más relevantes de la música country

Dolly Parton , cantante, compositora y actriz de brillante trayectoria en la música country y destacadas participaciones en cine y la televisión, murió hoy 25 de agosto. Tenía 80 años.

El anuncio se produjo en su cuenta oficial de Instagram con un vídeo de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.

“Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad, que nos hicieron sentir a todos como parte de su familia. El legado de Dolly Parton es de amor, compasión y resiliencia. Con una carrera de siete décadas, inspiró a varias generaciones de artistas y fans con su música y su firme compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades, y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero”, declaró su familia tras la triste noticia.

Los problemas de salud de Parton fueron noticia el año pasdo, el 28 de septiembre, anunció que no podría llevar a cabo una serie de seis conciertos en diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, que se había anunciado como un esperado regreso a los escenarios.

Nacida el 19 de enero de 1946 en el condado de Sevier, Tennessee, Parton fue una figura muy querida desde que comenzó su carrera en la música country a mediados de la década de 1960. Firmó su primer contrato discográfico con Monument Records, lo que la llevó a lanzar su álbum de estudio debut, Hello, I'm Dolly . Impulsada por los sencillos "Dumb Blonde" y "Something Fishy", el éxito del LP la llevó a ser invitada a unirse a The Porter Wagoner Show en 1967, y ella y el presentador Porter Wagoner se convertirían en uno de los dúos más importantes de la música country, grabando una docena de álbumes de estudio que producirían innumerables sencillos que alcanzaron el top 10 hasta 1974.

Su canción más conocida es "I Will Always Love You", una balada que compuso tras romper su relación con Wagoner en 1974. La canción alcanzó el número 1 en las listas de música country en dos versiones diferentes interpretadas por Parton, en 1974 y 1982; en 1992, la interpretación dramática de Whitney Houston, de la banda sonora de la película "El guardaespaldas", se mantuvo un récord de 14 semanas en el número 1 de las listas de éxitos pop de Estados Unidos y vendió 4 millones de copias; fue el tema principal del álbum de la banda sonora de la película, que vendió 45 millones de copias en todo el mundo.

A partir de finales de los 70, la popularidad de Parton en la música pop creció, al igual que su presencia en la televisión (donde protagonizó tres programas de variedades a lo largo de su carrera) y el cine. Sus trabajos más destacados como actriz se produjeron a principios de los 80 en películas como 9 to 5 (que le valió una nominación al Globo de Oro y el éxito pop y country del mismo nombre), The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias.

Como productora, Parton, en colaboración con su antiguo representante Sandy Gallin, lanzó la exitosa serie de televisión Buffy la cazavampiros y las exitosas comedias protagonizadas por Steve Martin y Diane Keaton, El padre de la novia.

Su estrellato en el pop comenzó a desvanecerse a mediados de los 80, pero continuó demostrando su valía en la música country con dos álbumes de "Trío" muy bien recibidos junto a Emmylou Harris y Linda Ronstadt, y tres impresionantes recopilaciones de bluegrass publicadas por el sello independiente de música country Sugar Hill Records.

La personalidad arrolladora de Parton y su meteórica carrera, que la llevó de la pobreza a la riqueza, fueron celebradas en su propio parque temático, Dollywood, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, no muy lejos de la casa donde pasó su infancia en la zona rural de Sevierville.

Ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country en 1999, y también en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 1986 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2001. Fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes en 2005 y recibió los Honores del Centro Kennedy en 2006.

El momento más importante de la carrera de Parton en los últimos años fue su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Inicialmente, cuando su nombre apareció en la lista de nominados ese año, declaró que no deseaba el honor, afirmando que no era una verdadera rockera, pero cedió ante la presión entusiasta. Posteriormente, en 2023, Parton lanzó el que resultó ser su último álbum, "Rockstar", en el que realizó duetos con grandes estrellas y asumió el rol de rockera al que se había resistido.