Un estudiante, una banda criminal y una salida imposible: el thriller que arrasa en Netflix

Una producción cargada de tensión y giros inesperados, que explora las consecuencias de las decisiones humanas y la lucha por huir cuando todo parece perdido.

Protagonizada por Simon Lööf, esta película sueca ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.

Desde hace más de una década, Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares. Con un catálogo que combina producciones originales, documentales y joyas cinematográficas de distintas épocas, la app se convirtió en un punto de encuentro para millones de espectadores que buscan historias capaces de sorprenderlos.

Entre esa gran oferta, hay un género que siempre encuentra un lugar privilegiado: el thriller. Narraciones cargadas de tensión, con giros inesperados, personajes complejos y atmósferas que invitan a la intriga. Historias que se mueven entre el suspenso y el drama, y que mantienen al espectador al borde del asiento hasta el último minuto.

Y si se combina con relatos que exploran el lado más oscuro de las decisiones humanas y las consecuencias de cruzar ciertos límites, el resultado suele ser exitoso. Esto es lo que ocurrió con "Una vida honrada", el nuevo estreno que rápidamente se posicionó el Top 10 de lo más visto. Una trama de crimen, protagonizada por un joven que se ve atrapado en un mundo del que no sabe, o no puede, escapar.

an honest life2 Tráiler de "Una vida honrada" Embed - Una Vida Honrada (2025) An Honest Life / Ett ärligt Liv - Clip Audio Español Latino - Suecia ¿De qué trata "Una vida honrada"? Simon es un estudiante de Derecho que, como muchos jóvenes, carga con el peso de expectativas ajenas y una rutina que le resulta asfixiante. Durante una violenta marcha de protesta conoce a la joven anarquista Max y se enamora.

Ella lo deslumbra con un universo de excesos, mentiras y enormes riesgo, por lo que, cansado de una vida predecible y sin sobresaltos, decide dar un giro inesperado: unirse a un grupo de bandidos que parecen ofrecerle la adrenalina y el sentido que siente haber perdido. Pero, que empieza como una escapada momentánea pronto se transforma en una trampa de la que no hay salida sencilla.

j8PaEj37pyVAc24SAYnVAj Cuando intenta apartarse, descubre que el mundo criminal no entrega fácilmente a quienes cruzaron sus puertas. Obligado a lidiar con amenazas, lealtades frágiles y un entorno en el que la traición es moneda corriente, se verá acorralado entre su deseo de recuperar una vida “normal” y la necesidad de sobrevivir en un escenario donde cualquier paso en falso puede costarle todo. Reparto de "Una vida honrada" Simon Lööf como Simon.

Nora Rios como Max.

Robin Jurca como August.

Melker Appel como Henrik Jonsson.

Lovisa Niilekselä como Emilia.

Eline Hansson como Korridorstjej.

Peter Andersson

Natalie Merchant

Willy Ramnek Petri

Arvid von Heland

Christoffer Rigeblad

Fabian Hedlund

Lucas Grimstedt

Alice Andersson

Johan Charles

