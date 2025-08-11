Netflix renovó la serie "One Piece" para una tercera temporada y reveló un adelanto de la segunda parte







Además la plataforma de streaming compartió un primer adelanto de la próxima temporada, basada en el manga más vendido de todos los tiempos en Japón, escrito por Eiichiro Oda.

One Piece vuelve a Netflix en 2026 con su segunda temporada.

Netflix renovó la serie One Piece para una tercera temporada antes del estreno de la segunda parte.

La serie de piratas de acción real no regresará con una segunda temporada hasta 2026. En la celebración anual del Día de One Piece, celebrada este fin de semana en Tokio, Japón, Netflix compartió un primer adelanto de la próxima temporada, basada en el manga más vendido de todos los tiempos en Japón, escrito por Eiichiro Oda.

La producción de la tercera temporada comenzará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a finales de este año. Ian Stokes, quien fue coproductor ejecutivo de One Piece, se unirá a Joe Tracz como coshowrunner. Reemplaza a Matt Owens, quien se retiró en marzo tras ser productor ejecutivo y coshowrunner de las temporadas 1 y 2. Tracz se convirtió en coshowrunner en la segunda temporada y ha estado guiando la temporada hasta la posproducción tras la salida de Owens.

De qué trata la segunda temporada de One Piece La sinopsis de la segunda temporada, indica que "desatar adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de formidables nuevos enemigos".

One Piece temporada 2 Los productores ejecutivos de la segunda temporada son Tracz y Owens, Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda. La serie se creó en colaboración con Shueisha y es producida por Tomorrow Studios (socio de ITV Studios).

One Piece sigue a Monkey D. Luffy en su búsqueda del legendario tesoro, el One Piece, y se convierte en el Rey de los Piratas. Tras su estreno en Netflix en 2023, la serie de acción real permaneció ocho semanas en el Top 10 global, alcanzando el número 1 en más de 75 países y haciendo historia como la primera serie en inglés de Netflix en debutar en el número 1 en Japón. La serie cuenta con casi 100 millones de visualizaciones y es una de las más descargadas de Netflix de todos los tiempos.

