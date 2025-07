Un periodista recordó la entrevista más incomoda de Ricky Martin: "Estalló de furia y se arrancó el micrófono"

Bush recordó el incidente durante un episodio del podcast "Literally! With Rob Lowe" de SiriusXM. El periodista contó que era joven y trabajaba en Nueva York cuando recibió una llamada para volar a Miami y entrevistar a Martin en la época en que lanzó "Livin' La Vida Loca" en 1999.

“Me quedé ahí solo, pensando: ‘¡Oh, mierda!’. Y mi productor también se asustó y me dijo: “Esto es terrible”. Bush recordó que a los pocos minutos de que la entrevista se viera frustrada, recibió la llamada de sus jefes, recriminándole su cuestionario.

Un encuentro posterior y el pedido de disculpas a Ricky Martin

“No me dedico a lastimar a la gente. Me dedico a descubrir quién soy y adónde voy. Y en la vida hay que ser capaz de cometer errores”, aseguró Bush, reflexionando sobre aquel incidente. Pero las cosas no quedaron allí. El periodista decidió volver al lugar en el que se estaba llevando la rueda de prensa para disculparse con el cantante.

“Le dije: Ricky, lamento mucho haberte hecho esa pregunta. No sé en qué estaba pensando. Fue una pregunta despreocupada. Fue inapropiada. Lo siento mucho y te prometo que esto nunca saldrá a la luz’“. Y el cantante de ”Fuego de noche, nieve de día", le respondió: “He estado luchando con esto toda mi vida. Llegará el momento, llegará el momento. No será aquí, en este programa, mientras estoy promocionando este álbum”.

Y continuó: “Es algo muy personal para mí. Agradezco que hayas vuelto. Te perdono”.

Después de manejar como pudo durante años los rumores sobre su orientación sexual, Ricky decidió contar su verdad en 2010, aproximadamente siete años después de aquella fallida entrevista. Lo hizo en su cuenta de X, en la que se declaró como “un hombre homosexual afortunado”.