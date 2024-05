Internaron de urgencia a Verónica Llinás en Uruguay

La opinión de Verónica Llinás antes de que Javier Milei asuma como presidente

Días antes de que Milei asumiera como presidente de la Nación, la actriz asistió al programa de Mirtha Legrand y opinó sobre el nuevo mandatario argentino. En ese sentido, Llinás compartió varias inquietudes y temores respecto al nuevo Gobierno.

“Hay algunas cosas que me dan realmente un poco de miedo", sostuvo. Y expresó que "así como todos tenemos una cuota de esperanza en el sentido de cambiar por completo algo, me da un poquito de temor el tema de los derechos y ciertas relaciones con gente que no reconoce el terrorismo de estado”.