Llinás: “Mi personaje, y no yo, es quien quiere escaparle al tiempo”

Verónica Llinás: Fue una adaptación que hice de la obra de Zilberberg, un autor novel, que ganó hace tiempo un premio de autoría y en esa ocasión me la ofreció, hace seis años, y si bien me enamoré de la obra, las condiciones no estaban dadas. La dejé pasar pero quedé en contacto con el autor y me quedé obsesionada con la obra, con la historia, me pareció particular, diferente, rica, me gustó mucho cierta ecuación que armó con su obra. Me parecía jugada, algo que no se ve comúnmente y menos en el comercial.