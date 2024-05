Versión joven de "La nona", en clave sustentable

Francisco Martínez Bosch: Mi primer contacto con La Nona fue en una muestra en mi colegio. La hacían los chicos más grandes de secundaria como obra del colegio. Yo recién iniciaba en secundaria y esa noche me acuerdo que me reí mucho, la pase muy bien pero aún no sabia todo lo que iba a venir. Luego me reencontré con el texto en septiembre del año pasado cuando me estaba yendo de viaje con mi familia. Vi que mi hermana lo estaba leyendo para el colegio y le pedi el libro. En un rato lei la obra completa y ni bien termine de leer la última palabra que quería hacerla. Volvi del viaje puse en marcha el proyecto.