Wanda Nara, en llanto: revelan por qué sus hijas no quieren ir con Mauro Icardi

“ Le salió mal a todos. Mauro se fue sin las chicas y Wanda suspende su viaje al Mundial de Clubes, que se iba a Miami, porque la gente de Telefe la llevaba ”, relató luego de unos minutos Ángel y aseguró que la decisión de no irse con el delantero del Galatasaray fue de las dos pequeñas, Francesca e Isabella. “ Se negaron a irse con el padre ”, contó el conductor.

Además, agregó: "Las nenas no querían ir con el padre. Estaban con las cuatro mochilas y los bolsos para llevarse, y Wanda se iba mañana a Miami porque Telefe le pidió que vaya a hacer notas para el Mundial de Clubes, ahora es un viaje suspendido".

"Entre otras cosas, cuentan sobre aquella vez cuando estaban en el asado en la mansión de los sueños con la China y se escondieron para hacer la llamada, la nena dice que la obligaron a mentir, a decir que estaba sola con su papá y en realidad había un montón de gente".

“La nena cuenta que no siente que esa es su casa. No quiere estar con toda esa gente, porque después no solo aparece la China, sino también el peluquero y la manager. La otra nena lloraba y no argumentaba, la licenciada Mattera estuvo una hora intentado convencerlas para que vayan", continuó diciendo De Brito.

policía en edificio d eWanda Mara.jpg Llegó la policía al edificio de Wanda Nara tras el escándalo.

Según lo que informó el conductor, las menores no podrían ser obligadas a realizar el reencuentro. Sin embargo, afirmaron que tres móviles policiales se acercaron al domicilio para corroborar la situación.