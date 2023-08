Zaira Nara habló por primera vez de la salud de Wanda: "Lo único que importa es que esté bien"

La conductora de Masterchef se abrió sobre la situación que está atravesando en Telefé Noticias y sostuvo: “A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia ”, dijo luego de explicar que siempre ocupó el rol de contener tanto a sus hijos como a su hermana y su esposo y que ante su enfermedad, no quiso dejar esa posición.

De todas formas, Zaira replicó a los dichos de su hermana esta mañana en Socios del Espectáculo y remarcó: "Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros, pero imaginate que en determinados momentos lo único que importa es que ella esté bien . No cómo lo tomamos nosotros ". En ese sentido admitió que admira "el poder que tiene para bancarse un montón de situaciones".

Además se refirió a la decisión de Wanda de mantener en privado su diagnóstico hasta que se sienta lista para compartirlo y consideró: "Te hablo desde mi experiencia personal, a mí me parece que si hay algo que no hay que meter es presión ".

En cuanto a su entorno personal, la menor de las hermanas explicó que decidió no compartir la enfermedad de Wanda con sus hijos (de tres y siete años) : "Todavía, por suerte los tengo al margen de un montón de situaciones. Siempre trato de que todo lo que llegue a mi familia llegue suavizado. No hizo falta hablar con ellos porque son muy chiquitos".

Wanda Nara rompió el silencio sobre su salud

En una entrevista con Telefé noticias, Wanda Nara habló por primera vez de su estado de salud actual. "Fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue 'no te podes subir a un avión'. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema", explicó.

Nara agregó que decidió mantener el tema en la intimidad ya que teme ser juzgada por la gente.

"Prefiero guardármelo. Creo que cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir", expresó.