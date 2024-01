Expectativa por obra clave: avanza el Gasoducto Norte, pero hay dudas por los plazos

El Gobierno firmó con Techint-Sacde para que realice gran parte de la obra. Solo queda relicitar un tramo. Qué pasa si no se llega con los plazos antes del 31 de julio, cuando Bolivia deja de abastecer en firme a 7 provincias de Argentina.

Pese a la definición de Javier Milei de “no hay plata”, y el congelamiento de obras con parte de financiamiento público, el Gobierno avanzó finalmente con una obra clave : el gasoducto Norte, fundamental para que no falte energía en siete provincias de Argentina. Sin embargo, las dudas en el sector energético son por los plazos : el 31 de julio termina el contrato con Bolivia y el país vecino deja de abastecer en firme.

El viernes la empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa) dio a conocer una noticia clave: realizó la firma de los contratos de dos tramos de la reversión del gasoducto norte. En un comunicado, informaron: “Energía Argentina llevó adelante la firma de los contratos con la UTE Techint-SACDE, para la construcción de dos renglones de la Reversión del Gasoducto Norte, la obra que permitirá transportar gas de Vaca Muerta al norte del país”.

Avanza obra clave

Esto despeja una incertidumbre que había: si el Gobierno iba a avanzar con la obra. La postura de Casa Rosada era que iban a continuarse las obras que contaran con financiamiento privado, y ésta era una, dado que el banco de desarrollo de América Latina (CAF) realizó un préstamo por u$s 540 millones. Sin embargo, se necesitaban otros u$s 170 millones que iba a proveer la compañía público-privada Cammesa. De esos fondos, ya se aportaron u$s 70 millones.