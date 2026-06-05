De qué murió el Indio Solari y cómo fue el desarrollo de su enfermedad

El histórico referente del rock argentino atravesaba desde hace años la enfermedad de Parkinson, que limitó progresivamente su actividad pública.

A los 77 años, murió Carlos Alberto Solari , conocido popularmente como el Indio en su domicilio de Parque Leloir . Si bien hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, el artista tenía enfermedad de Parkinson , diagnóstico que había hecho público en 2016.

Su estado de salud había sido motivo de preocupación entre sus seguidores durante los últimos años debido al avance de la afección neurodegenerativa que redujo sus apariciones públicas.

Figura central de la historia del rock argentino, el artista construyó una de las trayectorias más influyentes de la música nacional tanto al frente de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" como en su carrera solista.

De acuerdo con la información que trascendió en las primeras horas tras conocerse la noticia, el Indio falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía varios años.

Según lo que pudo saber Ámbito, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó montó un operativo frente a su domicilio de Parque Leloir y detallaron que no surgieron elementos que indiquen un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo que afectaba al artista. "Nada indica o señala otra causa de muerte" , detallaron.

Según indicó la fiscalía, el cuerpo fue encontrado cerca de la pileta interna de su casa. El llamado lo habría hecho su cuidadora.

La salud del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había sido motivo de preocupación durante el último tiempo. En febrero de 2026 su entorno debió salir a desmentir versiones que hablaban de un supuesto ACV luego de una internación para realizar controles médicos. En ese momento, los estudios descartaron otras patologías graves y recibió el alta médica.

El Parkinson había condicionado progresivamente su vida cotidiana y también su actividad artística. Aunque continuó componiendo música, impulsando proyectos y realizando apariciones especiales mediante formatos digitales y holográficos, el avance del cuadro lo llevó a alejarse definitivamente de los recitales presenciales en 2023. Su última presentación en vivo fue en Olavarría en marzo de 2017.

indio

El día que el Indio contó públicamente que tenía Parkinson

Durante años, el Indio mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada y de su estado de salud. Sin embargo, el 12 de marzo de 2016 en Tandil sorprendió al público revelar que padecía enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que explicaba algunas de las dificultades físicas que había comenzado a experimentar en los escenarios.

"Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, ¡aquí estoy! Hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás", describió el músico.

Embed - Mundo Redondo on Instagram: "Un 12 de marzo del 2016 el #IndioSolari nos contaba sobre su enfermedad "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero no me voy a bajar tan fácil del escenario"" View this post on Instagram

Con el tiempo, las exigencias físicas de los shows masivos se volvieron cada vez más difíciles de sostener. Esa situación contribuyó a que redujera sus apariciones en vivo y priorizara otros formatos de trabajo. Aun así, continuó desarrollando proyectos musicales y grabaciones de estudio.

En 2022 impulsó "El Mister y los Marsupiales Extintos", una formación con estética experimental que le permitió seguir publicando canciones a través de su canal de YouTube.

Además, colaboró con Wos en la canción "Quemarás" y se presentó mediante recursos audiovisuales en conciertos de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado".

Embed - La Oscuridad / LFDAA + Holograma Indio - Estadio Malvinas Argentinas Marzo 2020

Qué es el parkinson: síntomas y calidad de vida

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente el sistema nervioso y compromete progresivamente el control de los movimientos. Se produce por la pérdida de neuronas encargadas de generar dopamina, una sustancia fundamental para coordinar la actividad motora del cuerpo.

De acuerdo con el sitio web oficial "Parkinson's Foundation", entre los síntomas más frecuentes aparecen los temblores involuntarios, la rigidez muscular, lentitud y falta de movimiento (llamadas bradicinesia e hipocinesia), y las alteraciones en el equilibrio.

parkinson

Sin embargo, la afección también puede provocar manifestaciones que no están relacionadas directamente con la movilidad, como trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo, fatiga, dificultades cognitivas y problemas de concentración.

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, los avances en la ciencia permitieron mejorar significativamente la calidad de vida de quienes reciben el diagnóstico.

Los tratamientos suelen incluir medicamentos destinados a compensar la disminución de dopamina, además de terapias físicas, ocupacionales y programas de rehabilitación orientados a preservar la autonomía del paciente.