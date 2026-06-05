El rincón de Buenos Aires que tiene solo 200 habitantes y se volvió tendencia en las redes

Un destino ideal para reconectarse con la naturaleza y escapar de la rutina para lograr un merecido descanso.

La provincia de Buenos Aires esconde numerosos destinos rurales que, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades, ofrecen tranquilidad, naturaleza y paisajes que parecen detenidos en el tiempo. En los últimos años, muchos de estos pueblos comenzaron a ganar popularidad entre quienes buscan escapadas de fin de semana diferentes.

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Cada vez son más los viajeros que eligen recorrer pequeños rincones bonaerenses para disfrutar de la vida al aire libre, la gastronomía local y la historia de localidades que conservan intacta su identidad. Las redes sociales también jugaron un papel importante al dar a conocer estos destinos poco explorados.

Uno de los casos más recientes es Plomer, un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes que cautiva a los visitantes con su ambiente rural, sus calles tranquilas y una atmósfera ideal para desconectarse de la rutina cotidiana.

Plomer se encuentra en el partido de General Las Heras, en el noreste de la provincia de Buenos Aires . Se trata de una pequeña localidad rural que conserva gran parte de su esencia histórica y que se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan turismo de cercanía.

El pueblo está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de General Las Heras y relativamente cerca de otras localidades como Marcos Paz y Luján, dos destinos muy visitados de la región. Su ubicación permite combinar la visita con otros recorridos turísticos por el interior bonaerense.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plomer se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros, lo que lo convierte en una escapada ideal para realizar durante un día o un fin de semana.

Estación de Plomer Como en la mayoría de los pueblos rurales, la estación de tren es sumamente importante. Imagen: Julián A. Lell

Qué se puede hacer en Plomer

Uno de los principales atractivos de Plomer es simplemente disfrutar de la tranquilidad de su entorno. Sus calles de tierra, el escaso tránsito y los extensos paisajes rurales invitan a caminar sin apuro y reconectarse con la naturaleza.

La antigua estación ferroviaria es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo. Como ocurre en muchas localidades bonaerenses nacidas alrededor del tren, este edificio conserva gran valor histórico y se convirtió en un símbolo de la identidad local.

Los visitantes también pueden recorrer el casco urbano, observar las construcciones tradicionales y descubrir rincones que mantienen el espíritu de la vida de campo. La calma del lugar resulta ideal para quienes buscan alejarse del ruido y el estrés de las grandes ciudades.

Plomer El símbolo de un pasado mejor, con más movimiento. Imagen: Aires de Cultura

Además, la gastronomía típica de la zona es otro de los grandes atractivos. Los viajeros suelen aprovechar la visita para degustar platos caseros, productos regionales y propuestas culinarias vinculadas a las tradiciones rurales bonaerenses.

Cómo ir hasta Plomer

Para llegar a Plomer desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en automóvil, se debe tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta las cercanías de General Las Heras. Desde allí, distintos caminos provinciales permiten acceder a la localidad.

El trayecto demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Gracias a su cercanía con la capital, Plomer se presenta como una excelente opción para quienes desean realizar una escapada corta sin recorrer largas distancias.