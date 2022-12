Farinati: “En Starbucks y Burger King las ventas ya están al 90% de la prepandemia”

Periodista: -¿Qué expectativas tiene para la Argentina en 2023?

Santiago Farinati: Estamos mirando el negocio hacia 2023 con mayor optimismo, con las particularidades que tiene la Argentina, donde hay un contexto muy incierto en general, económico político y social. Nos enfocamos en nuestra propuesta de valor, en dar la mejor experiencia posible al consumidor y de manera sustentable. Miramos el negocio a largo plazo y por eso independientemente del gobierno de turno creemos en el trabajo conjunto privado-público y tenemos muchas instancias de conversación sobre el futuro. Estamos en 10 provincias y hay muchos lugares para seguir desembarcando con las marcas. Hay un gran potencial, siempre dentro de un escenario de incertidumbre y mucha volatilidad. Hay que saber administrar eso en la Argentina.

P: -¿Cuáles son los planes de inversión para el futuro?

S.F.: En este contexto estamos retomando las inversiones en los tres países donde terminamos el año con casi 30 tiendas nuevas y creando empleos. En la Argentina en particular hubo una inversión alta en remodelaciones, que se llevó casi 50% de la inversión de este año. Vamos a terminar el año con más de 20 remodelaciones en el país, entre las dos marcas. Parece insignificante pero la inversión en algunos casos es mayor que la apertura de un local nuevo, ya que es hacer la tienda de nuevo. Además prevemos más de 30 remodelaciones en 2023. Cada apertura o remodelación mueve mucho más de lo que uno ve en la tienda. Un BK hoy emplea 50 personas y un Starbucks emplea 20. Y atrás viene toda la cadena de proveedores.

P: ¿De cuánto es la inversión prevista en la Argentina?

S.F.: En la Argentina volvemos a estar con proyectos de inversión, de abrir posiblemente cinco o seis locales nuevos en 2023, además de las remodelaciones, en zonas donde la demanda está insatisfecha y con una modalidad de consumo que se instaló y que es el drive thru, el consumo desde el auto, de las dos marcas. En los locales donde tenemos esa opción a veces representa el 50 o 60 por ciento de las ventas. Vamos a abrir tres o cuatro locales de cada marca que van a ofrecer esa opción de consumo. Una inversión de ese tipo para un Burger King está en torno de 1,2 millón de dólares. Y da empleo a 50 personas.

P: ¿Cómo se financia?

S.F.: La inversión se cubre con flujo interno local, aunque la rentabilidad es más baja que en otros mercados. Conforme a eso también se ajusta el volumen de aperturas y remodelaciones. Por eso, tenemos un plan más agresivo en Chile para 2023 con la apertura de 10 o 12 tiendas nuevas de cada marca. Este año sólo en Argentina creamos más de 600 puestos de trabajo nuevos, empleo formal. Pero la inversión privada viene de la mano de la rentabilidad del negocio, por eso es importante seguir trabajando con el gobierno que toque para generar estímulos a la inversión. Esto es clave en un país con una presión impositiva tan alta como Argentina.

P: ¿Cómo está el consumo en la actualidad?

S.F.: El consumo, tanto en Starbucks como en Burger King, se ha recuperado en Argentina, Chile y Uruguay, a tasas que rondan el 90 por ciento, en comparación con la prepandemia. Ese promedio esconde algunas zonas donde el consumo está más alto que en prepandemia, como en centros comerciales o algunos barrios. Lo viene más lento en recuperación tiene que ver con las zonas de oficinas, el microcentro de Buenos Aires y en Santiago de Chile. Igual el microcentro se recuperó más rápido de lo imaginado: ahora está al 80% de prepandemia en la Argentina en volumen. No es una cifra donde nos gusta estar 80% pero tampoco es un 50%.

P: ¿Cómo los afecta la inflación?

S.F.: Tenemos gimnasia, aunque no con tasas tan altas. Estamos tratando de trasladar lo mínimo posible al consumidor de la mano con los proveedores para buscar eficiencias. No solo la inflación interna. El precio en dólares del café a nivel internacional se duplicó en los últimos 24 meses, por factores climáticos, entre otras razones.

P: ¿Planean sumar marcas en la Argentina?

S.F.: Siempre estamos mirando la opción. El mercado de pizza en la Argentina es muy atractivo. Hamburguesa, cafetería y pizza son los tres mercados más importantes en sector restaurantes. Lo tenemos pendiente. Es un mercado que nos gustaría desembarcar. Pero en el corto plazo no está pensado. También dependerá de la recomposición de nuestros márgenes. En la medida que veamos que se recompone podemos considerar el proyecto. Hoy tenemos en Argentina una red, entre las dos marcas, de 245 tiendas propias, que son 130 Starbucks y 115 Burger King. No tenemos franquicias, toda la operación es propia. En Argentina, además, tenemos ya más de 7.000 colaboradores directos. También hay mucha generación de empleo indirecto. El 95% de los insumos de Starbucks son nacionales. Y el 85% de Burger King. Son proveedores locales de carne, papas, pastelería, mobiliario. Salvo el café, que no existe producción local y se importa, y algunos equipamientos como cafeteras, parrillas, freidoras.