El dólar blue cedió $5 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta este viernes, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
A contramano del dólar oficial, el blue cerró la semana al alza
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 14 de noviembre
Mercados: el dólar volvió a caer, mientras bonos y ADRs operan en alza, en el marco del acuerdo con EEUU
En el balance semanal, restó apenas $5 y la brecha con el oficial cerró en 1,9%.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 14 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403.
Valor del CCL hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.
