Aguinaldo 2026: en qué invertir según tu perfil de riesgo

Los expertos aconsejan apostar parte del aguinaldo en Cedears si el perfil es moderado o agresivo, cuando se apunte en el largo plazo.

Los expertos aconsejan apostar parte del aguinaldo en Cedears si el perfil es moderado o agresivo, siempre apuntando a largo plazo.

Con la llegada del medio aguinaldo de junio , miles de argentinos vuelven a enfrentarse a una pregunta clave: ¿conviene gastarlo, ahorrar o invertirlo? En un contexto de inflación en desaceleración, mayor estabilidad cambiaria y tasas reales positivas, distintas sociedades de bolsa coinciden en que el escenario ofrece oportunidades para quienes buscan hacer rendir ese ingreso extra .

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Para quienes buscan preservar capital y minimizar sobresaltos, las recomendaciones se concentran en instrumentos de renta fija, principalmente en dólares.

Desde Adcap Grupo Financiero destacan que la mayor estabilidad macroeconómica y las expectativas de un tipo de cambio contenido favorecen estrategias defensivas basadas en bonos y obligaciones negociables de corta duración (BPOD7 y NDT25) . El objetivo es obtener rendimientos cercanos al 5% anual con foco en liquidez y preservación del patrimonio.

En la misma línea, Cocos Capital propone combinar fondos comunes de inversión dolarizados con bonos soberanos y deuda corporativa de empresas de primer nivel (MGCNO) .

Entre las alternativas sobresale el Bonar 2027 (AO27) , que también es señalado por los estrategas de IOL como uno de los instrumentos más atractivos para quienes buscan previsibilidad y flujo constante de ingresos gracias a sus pagos mensuales de renta.

Este tipo de cartera apunta a inversores que privilegian la estabilidad por encima del potencial de ganancias extraordinarias, manteniendo además una exposición limitada a los riesgos políticos y cambiarios de los próximos años.

Estrategias moderadas: combinar renta fija con oportunidades globales

Los perfiles intermedios pueden incorporar una mayor diversificación entre bonos, fondos comunes y activos vinculados al crecimiento internacional.

Adcap recomienda combinar obligaciones negociables de empresas líderes (MGCMO, YMCXO y TSC3O), bonos soberanos y deuda subnacional (AL30 y BDC33) con una porción de instrumentos en pesos para capturar rendimientos reales positivos.

Por su parte, Cocos suma exposición a Cedears de compañías globales como Berkshire Hathaway (BRK.B), Microsoft (MSFT) y Mercado Libre (MELI).

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Precisamente, Microsoft continúa apareciendo entre las favoritas de los analistas. Desde IOL destacan que la compañía se encuentra bien posicionada para capitalizar el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios de computación en la nube, dos de las tendencias estructurales más relevantes de la economía global.

Otra empresa que gana protagonismo es Eli Lilly (LLY), laboratorio que mantiene perspectivas favorables gracias al desarrollo de tratamientos metabólicos y nuevas terapias farmacéuticas que impulsan sus expectativas de crecimiento.

Perfiles agresivos: acciones, inteligencia artificial y mercados globales

Para quienes buscan maximizar retornos y están dispuestos a tolerar una mayor volatilidad, las recomendaciones incluyen bonos soberanos de mayor duration, acciones argentinas y una participación más importante en renta variable internacional.

Adcap observa oportunidades en bonos provinciales (SFD34, PUA36 y CO35D), deuda soberana de largo plazo (GD35) y acciones del sector financiero argentino, que podrían beneficiarse de una mejora en la actividad económica durante la segunda mitad del año.

Cocos, en tanto, identifica valor en compañías locales como Pampa Energía (PAMP) e IRSA (IRSA), dos empresas que muestran cierto rezago frente a otros sectores del mercado y podrían capturar una recuperación en los próximos meses.

Desde IOL agregan que muchos inversores completas sus carteras con ETF internacionales, instrumentos que permiten acceder a mercados completos mediante una única inversión. Entre los más demandados aparecen SPY, que replica el comportamiento del índice S&P 500, e IEUR, enfocado en acciones europeas.

Más allá del perfil elegido, los especialistas coinciden en que el aguinaldo representa una oportunidad para comenzar a construir patrimonio. La clave no pasa por encontrar una inversión perfecta, sino por diseñar una estrategia acorde a los objetivos personales, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo de cada inversor.