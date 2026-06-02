ANSES confirmó cuándo se va a pagar el aguinaldo a jubilados en junio 2026

El organismo definió el cronograma de pagos de junio e informó cómo se depositará el extra junto a los haberes.

Los jubilados y pensionados recibirán durante junio el haber mensual, el bono extraordinario y la primera cuota del SAC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó oficialmente las fechas de pago para jubilados y pensionados durante junio e informó que el medio aguinaldo se depositará junto con el haber mensual, tal como ocurre habitualmente con el primer Sueldo Anual Complementario del año.

Además del SAC, este mes también llega con el aumento por movilidad correspondiente a junio y con la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, para quienes perciben ingresos más bajos. De esta manera, gran parte de los jubilados cobrará tres conceptos diferentes durante el mismo mes: el haber actualizado, el refuerzo extraordinario y el aguinaldo.

Los haberes previsionales tendrán una actualización de 2,58% , porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, la jubilación mínima ascenderá a $403.317 .

Por su parte, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $322.654 mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $282.322 . El aumento se aplicará automáticamente sobre los haberes sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Los recibos pueden consultarse mediante la plataforma Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL correspondiente.

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Quiénes cobran el bono de $70.000

Durante junio continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima. En esos casos, el refuerzo se suma al haber actualizado y al aguinaldo, elevando el ingreso total que recibirán durante junio.

Quienes perciban jubilaciones superiores también podrán acceder al bono, aunque de manera proporcional. El esquema seguirá funcionando bajo el mismo criterio aplicado durante los meses anteriores: el adicional se irá reduciendo gradualmente hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno nacional. Este bono tiene carácter extraordinario y no integra el haber previsional permanente.

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De cuánto será el aguinaldo para jubilados

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración más alta percibida durante el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, el cálculo se realiza tomando como referencia el mejor haber cobrado entre enero y junio. Como los haberes previsionales se actualizan mensualmente, el ingreso más alto suele ser el correspondiente a junio.

Con la jubilación mínima fijada en $403.317 para junio, el aguinaldo rondará los $200.000 para quienes perciban ese haber. Es importante tener en cuenta que el bono extraordinario de $70.000 no forma parte del cálculo del SAC. El aguinaldo se determina exclusivamente sobre el haber jubilatorio y no sobre los adicionales extraordinarios que otorga el Gobierno.

En el caso de jubilaciones más altas, el monto del medio aguinaldo variará según el ingreso individual registrado durante los primeros seis meses del año. En el caso de la jubilación máxima, el aguinaldo será de aproximadamente $1.000.000. El pago será automático y se acreditará junto con la jubilación correspondiente a junio.

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ANSES: cuándo cobro la jubilación y aguinaldo en junio 2026

El cronograma de pagos comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. Tanto la jubilación como el aguinaldo se depositarán el mismo día. Para quienes no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 : 8 de junio

: 8 de junio DNI terminados en 1 : 9 de junio

: 9 de junio DNI terminados en 2 : 10 de junio

: 10 de junio DNI terminados en 3 : 11 de junio

: 11 de junio DNI terminados en 4 : 12 de junio

: 12 de junio DNI terminados en 5 : 16 de junio

: 16 de junio DNI terminados en 6 : 17 de junio

: 17 de junio DNI terminados en 7 : 18 de junio

: 18 de junio DNI terminados en 8 : 19 de junio

: 19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de junio

y : 23 de junio DNI terminados en 2 y 3 : 24 de junio

y : 24 de junio DNI terminados en 4 y 5 : 25 de junio

y : 25 de junio DNI terminados en 6 y 7 : 26 de junio

y : 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Durante esas fechas se acreditarán simultáneamente el haber actualizado por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.