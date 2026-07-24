El petróleo retrocede tras haber superado los u$s100 y Wall Street ensaya un rebote + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses están encontrando cierto respiro en la preapertura después de registrar su mayor caída este mes. El crudo Brent cae por debajo de los u$s100 el barril y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU detuvieron su ascenso.

El petróleo cede u$s100 y las acciones tecnológicas buscan aire. Depositphotos

Tras la fuerte caída de la rueda pasada, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes. Las acciones tecnológicas estuvieron bajo presión esta semana, ya que los inversores están cada vez más inquietos por el gasto multimillonario en inteligencia artificial que aún no demostró de que sea rentable.

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Además, el aumento de casi el 40% en los precios del petróleo este mes, debido a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, desató temores inflacionarios y expectativas de subidas de tipos de interés en todo el mundo.

De todas maneras, esta jornada el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo — baja 2,5% hasta u$s98,14 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI desciende 2,5%, hasta los u$s89,9 el barril.

La noticia de que el gobierno de Donald Trump anunció aranceles a 60 socios comerciales — incluido Argentina — tampoco ayudó al panorama de inflación, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años avanzando hacia su nivel más alto desde 2007.

Dudas por la IA y el salto del petróleo: ¿Qué le espera a Wall Street? Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,20% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Broadcom (+1,3%), Tesla (+1,3%) e Intel (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Palantir (-0,10%), MicroStrategy (-0,09%) y (-%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,77%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,05% y el CAC francés acompaña con 0,42%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,33%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,98%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,61%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,72% y el Nikkei 225 japonés cayó 2,79%.