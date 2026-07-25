Santa Fe mejoró su calificación crediticia y se ubicó por encima de la nota soberana de Argentina

Se trata de una última calificación de la firma Moody's. Entre sus razones, destacó la fortaleza de sus ingresos y "una política fiscal prudente".

“Sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, Santa Fe mantiene un desempeño reconocido", sostuvieron sus autoridades.

La calificadora internacional Moody's elevó la nota de Santa Fe a B2 , posicionándola entre las cuatro jurisdicciones mejor conceptuadas del país. El informe destacó "sus fundamentos económicos, la fortaleza de sus ingresos y una política fiscal prudente", lo que deja a la provincia por encima de la calificación soberana de la Argentina, que alcanzó la categoría B3.

En línea con esta mejora, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la "consistencia y la responsabilidad en la administración económica" que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro .

En su informe, Moody's destaca la fortaleza de sus ingresos, más sus fundamentos y políticas fiscales le permitieron a Santa Fe mantener "un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional".

“ Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales" , destacó el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares .

Entre sus fundamentos, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la provincia y su bajo nivel de endeudamiento.

Entre sus fundamentos, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la provincia y su bajo nivel de endeudamiento. Además, el informe señaló que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

Moody's elevó la nota de la Argentina y las tres grandes agencias ya mejoraron la calificación del país

La agencia Moody's Ratings elevó este martes la calificación de la deuda soberana de largo plazo de la Argentina, al mejorar la nota de Caa1 a B3 y cambiar la perspectiva de estable a positiva. La decisión coloca a la calificadora en línea con Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que entre mayo y junio también habían mejorado la nota de la deuda argentina.

En su informe, Moody's sostuvo que la mejora refleja que "las probabilidades de default se redujeron materialmente" y que el programa económico permitió avanzar desde una etapa inicial de estabilización hacia una mejora más duradera del perfil crediticio del país.

"La mejora de la calificación refleja la estabilización macroeconómica en curso y una mejora de los indicadores de solvencia soberana", señaló la agencia, que además destacó el fortalecimiento de la posición externa de la economía argentina.