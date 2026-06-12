Aguinaldo: la estrategia poco convencional pero efectiva para cancelar deudas con bajos intereses

Cobrar el aguinaldo, invertirlo y cancelar deudas es totalmente posible gracias a los instrumentos financieros que brinda el mercado de capitales.

Cobrar el aguinaldo, invertirlo y cancelar deudas es totalmente posible gracias a los instrumentos financieros que brinda el mercado de capitales.

Aquellos trabajadores en relación de dependencia que cobran el medio aguinaldo en junio suelen preguntarse si conviene utilizar el capital para invertir o cancelar deudas. Sin embargo, existe una estrategia que permite cumplir ambos objetivos de forma sencilla y económica .

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En concreto, se trata de invertir el aguinaldo en instrumentos financieros estables y de bajo riesgo y, en simultáneo, tomar una caución para cancelar deudas.

Es una herramienta de financiamiento de corto plazo que permite acceder a fondos de manera rápida y simple. Para ello, el inversor deja en garantía los títulos o bonos que ya tiene en cartera y recibe liquidez inmediata , con plazos flexibles que pueden extenderse desde un día hasta 120 días.

El atractivo de tomar caución en el contexto actual es que la tasa no supera el 20% nominal anual .

"Permite apalancarse y financiarse en el mercado a un costo muy bajo para cancelar la deuda urgente de manera inmediata, mientras que el capital del aguinaldo se destina a colocaciones financieras que rinden por encima de ese porcentaje, logrando un diferencial de tasa positivo a favor del usuario", explicó Maximiliano Donzelli , líder de Estrategias de Inversión en IOL .

pesos salarios.jpg Cobrar el aguinaldo, invertirlo y cancelar deudas es totalmente posible gracias a los instrumentos financieros que brinda el mercado de capitales. Depositphotos

"Es muchísimo mejor tomar caución que sacar un crédito a través de cualquier banco o cualquier fintech. Hay tasas mucho, mucho más bajas", añadió el asesor financiero Fernando Villar.

En qué invertir el aguinaldo de forma conservadora

Para tomar caución y dejar activos en garantía, conviene volcar el dinero inicial en inversiones conservadoras.

Desde Adcap Grupo Financiero destacan que la mayor estabilidad macroeconómica y las expectativas de un tipo de cambio contenido favorecen estrategias defensivas basadas en bonos y Obligaciones Negociables de corta duración (BPOD7 y NDT25). El objetivo es obtener rendimientos cercanos al 5% anual con foco en liquidez y preservación del patrimonio.

En la misma línea, Cocos Capital propone combinar fondos comunes de inversión dolarizados con bonos soberanos y deuda corporativa de empresas de primer nivel (MGCNO).

Entre las alternativas sobresale el Bonar 2027 (AO27), que también es señalado por los estrategas de IOL como uno de los instrumentos más atractivos para quienes buscan previsibilidad y flujo constante de ingresos gracias a sus pagos mensuales de renta.

Este tipo de cartera apunta a inversores que privilegian la estabilidad por encima del potencial de ganancias extraordinarias, manteniendo además una exposición limitada a los riesgos políticos y cambiarios de los próximos años.