Alerta inversores: poderoso banco global pronostica recesión en EEUU y Europa. 

La firma británica sostiene que las alertas de recesión están en estado crítico para muchas economías, y considera que las políticas fiscales y monetarias no están alineadas con los mercados de acciones y bonos.

Joseph Little, estratega de HSBC Asset Management, destaca que, aunque algunos aspectos económicos han mostrado cierta resistencia hasta ahora, el equilibrio actual indica un alto riesgo de recesión.

Little menciona que ya se está experimentando “una recesión leve en términos de ganancias y que los incumplimientos corporativos también han comenzado a aumentar”. Sin embargo, se muestra optimista en cuanto a que la inflación se modere rápidamente, lo que podría contribuir a reducir la política monetaria agresiva que los bancos centrales están aplicando.

Sobre este tema, a pesar de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), anunció dos aumentos más en las tasas de interés antes de fin de año, el analista de HSBC apuesta a que el central estadounidense comenzará a reducir las tipos antes de que termine 2023. En el caso del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), estima que seguirán el ejemplo de la Fed a partir del próximo año.

La clave: evitar la desinflación

Según Little, la clave en este momento es que la recesión no ocurra demasiado pronto y provoque una desinflación, ya que los bancos centrales no podrán reducir las tasas si la inflación se mantiene significativamente por encima del objetivo del 2%.

El informe de perspectivas de HSBC también destaca que la recesión en las economías occidentales provocará turbulencias en los mercados por dos razones.

El endurecimiento rápido de las condiciones financieras derivó en una desaceleración en el ciclo crediticio.

Perspectivas de crecimiento en India y China

A pesar de los temores de recesión, hay regiones que se mantendrán a salvo de este escenario negativo, entre ellas China e India.

China seguirá beneficiándose de los altos niveles de ahorro de los hogares, lo que continuará respaldando la demanda interna. Además, las medidas implementadas por el Gobierno para impulsar el crecimiento del país comenzarán a surtir efecto. En este sentido, HSBC muestra un optimismo destacado hacia las acciones chinas, considerando que la diversificación de dichas acciones es un factor que no debe subestimarse. Se destaca que el valor está superando al crecimiento en China y Asia, lo cual contrasta con los mercados bursátiles desarrollados.

Por otro lado, en cuanto a India, se proyecta que sea la "historia principal de crecimiento macro en 2023". La economía india se recuperó de manera sólida de los impactos de la pandemia, gracias al resurgimiento del gasto del consumidor y a un sólido sector de servicios.