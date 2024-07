Alerta por las reservas: advierten por el talón de Aquiles del programa económico

Tal como señala el último informe de la consultora de Miguel Kiguel , Econviews, si bien el Gobierno tiene tiempo para pensar distintas alternativas, escribir las (des) regulaciones y discutir impactos en inflación, tipo de cambio y actividad, "no debería demorarse mucho" en tomar la decisión de salir del cepo. "Esto no es ideológico, sino práctico", agrega.

Sucede que al no poder acumular reservas y con una brecha que puede bajar algo, " pero que no vemos volviendo al 20%, lo lógico sería salir ", plantea Econviews, que adelanta lo que sería el plan del Gobierno para sumar dólares al Banco Central en la segunda parte del año: "El Gobierno va a esperar a ver si puede conseguir algo de reservas para garantizar una mínima flotación sucia. Organismos, programa nuevo con el FMI, algún repo con bancos, vuelta al BIS, lo que se pueda" .

"Y si no tendrá que correr el riesgo. Nuestra visión es que el riesgo es menor de lo que el Gobierno y algunos en el mercado creen porque los pesos de los corporativos grandes no podrían salir si no se abre el canal de dividendos. Pero claramente entendemos la cautela del equipo económico. No es lo mismo estar en los zapatos del consultor que en los del policy maker", concluye al respecto.