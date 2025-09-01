Alibaba se disparó en Hong Kong tras presentar ganancias récord impulsados por la nube y el e-commerce

Las acciones del gigante chino treparon casi un 19% luego de anunciar un aumento interanual del 78% en su beneficio neto. El negocio de inteligencia en la nube creció un 26% y el comercio electrónico un 10%, aunque la compañía reportó una caída del 3% en ingresos operativos.

De cara al futuro, el CEO de Alibaba anticipó las oportunidades de crecimiento de la compañía.

Alibaba sorprendió al mercado con la publicación de sus resultados del trimestre finalizado en junio, correspondientes a su primer trimestre fiscal. La compañía registró un beneficio neto de 43.116 millones de yuanes (u$s5.900 millones aprox.) , lo que representa un incremento interanual del 78% . El fuerte desempeño disparó sus acciones en la bolsa de Hong Kong , que subieron este lunes hasta un 18,8% , marcando uno de los mejores movimientos bursátiles del año para la firma.

El CEO Eddie Wu destacó que la estrategia basada en consumo masivo e inteligencia artificial + Cloud fue clave para alcanzar estos números.

“Generamos sinergias sustanciales al combinar recursos de nuestras plataformas de consumo, lo que resultó en nuevos máximos en consumidores activos mensuales y volumen de pedidos diarios”, señaló el directivo.

Por segmentos de negocio, el área de inteligencia en la nube lideró el crecimiento con un avance del 26% , mientras que el comercio electrónico aumentó un 10% interanual , con ingresos por 19.600 millones de yuanes. En paralelo, la división de comercio rápido aportó más de 14.800 millones de yuanes, un 12% más que el año anterior.

A pesar del sólido desempeño en facturación, que llegó a los 247.652 millones de yuanes (+2% interanual), Alibaba informó una caída del 3% en ingresos operativos, hasta 35.000 millones de yuanes. Además, las ganancias ajustadas de su unidad de comercio electrónico se redujeron un 21%.

Perspectivas a futuro

El director financiero Toby Xu destacó que la fortaleza de los negocios centrales brinda confianza para seguir invirtiendo: “Cumplimos con éxito nuestro compromiso de mejorar la eficiencia operativa, ya que AIDC redujo significativamente sus pérdidas, acercándose al punto de equilibrio este trimestre”, afirmó.

De cara al futuro, Alibaba ratificó que continuará enfocando sus esfuerzos en los dos pilares estratégicos que marcaron este trimestre: el consumo y la inteligencia artificial + Cloud, con el objetivo de aprovechar lo que calificó como “oportunidades históricas” de crecimiento.