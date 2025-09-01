Colaboración en puerta: Charly García y Sting realizaron un inesperado anuncio y sorprendieron a sus fans

Tras el encuentro de febrero, cuando el ex The Police vino a presentarse al frente de un trío en el Movistar Arena, los músicos realizaron esta mañana un anuncio conjunto a través de sus redes sociales.

Charly García y Sting se encontraron en Buenos Aires en febrero de este año, fue en el marco de la visita del británico para sus shows en el Movistar Arena . Minutos antes de subir al escenario para dar su primer show, el exlíder de The Police recibió en camarines al músico argentino, en un encuentro cargado de historia y admiración mutua.

Ahora, a meses de aquel encuentro ambos artistas vuelven a sorprender a sus fans con un inesperado anuncio a través de sus redes sociales. “Lo estoy haciendo a mi manera”, dice el enigmático posteo que los músicos acaban de subir a sus redes. Todo indica de que se trata de una nueva canción en conjunto.

La reunión entre ambos artistas durante el show en el Movistar Arena no pasó desapercibida y fue rápidamente documentada con una foto. La imagen de dos referentes de la música mundial compartiendo un momento especial rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sting llegó a la Argentina para presentarse en el Arena de Buenos Aires con dos fechas, ofreciendo un repaso por su exitosa trayectoria, tanto en solitario como con The Police. Por su parte, Charly García, alejado de los escenarios en los últimos tiempos, sigue siendo una figura fundamental en la historia del rock nacional.

La historia previa al encuentro entre Charly García y Sting

No es la primer vez que el argentino y el inglés se encuentran. En 1988, durante una de las visitas más recordadas de Sting al país, Charly compartió escenario con él en el marco del concierto de Amnistía Internacional en el Estadio de River Plate. Fue en ese contexto que Sting sorprendió a todos al interpretar “They Dance Alone” en castellano, mientras las Madres de Plaza de Mayo subían al escenario, mostrando su apoyo a las víctimas de la dictadura argentina.

Aunque en ese momento la conexión entre los dos artistas parecía más bien circunstancial, con el paso de los años la amistad fue creciendo, al igual que su admiración mutua.