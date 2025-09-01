Mi ANSES: para qué sirve el comprobante de empadronamiento a una obra social y cómo obtenerlo







El organismo recordó a sus titulares que podrán generar este documento para gestionar varios trámites.

ANSES ofrece cobertura médica a través de obras sociales a los jubildos, pensionados y demás beneficiarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece un documento especial para aquellos jubilados y pensionados que cuenten con cobertura de una obra social. Se trata del Comprobante de Empadronamiento (CODEM), utilizado para la gestión de cualquier tipo de trámite.

La obtención del comprobante no requiere de ningún tipo de costo. Se podrá generar a través de la página web de ANSES y para ello se necesitará únicamente el número de CUIL, de DNI y una computadora o celular.

Qué es el comprobante de empadronamiento a una obra social (CODEM)

Todos los trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados de ANSES pueden disfrutar de cobertura por parte de una obra social. Esta puede ser utilizada por ellos mismos y sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).

La Constancia de Empadronamiento es un documento de identificación en el que se podrán observar los datos personales del titular, los de sus familiares y la cobertura elegida o asignada. Puede utilizarse en diversos trámites y no necesita una firma o sello por parte del organismo para que tenga validez.

Guía ANSES: cómo obtener el CODEM desde Mi ANSES anses página.png Para poder obtener el CODEM, será necesario dirigirse a la página web oficial de ANSES y buscar el apartado “Consulta de Obra Social - CODEM”. Luego, se deberá ingresar con el número de DNI y el CUIL y seleccionar “Continuar”. De esta manera, el sistema mostrará cuál es la obra social escogida y se podrá descargar e imprimir el comprobante.

