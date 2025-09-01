Plazo fijo: cuánto gano si pongo $1 millones en medio de las supertasas

En un contexto de volatilidad cambiaria y ajuste monetario del Gobierno, algunos bancos ya pagan hasta 55% TNA a 30 días. Con ese rendimiento, un plazo fijo de $1 millón genera una ganancia cercana a los $30.000 en un mes.

Las tasas de interés de los plazos fijos minoristas a 30 días volvieron a escalar. La Tasa Nominal Anual (TNA) , que marca el rendimiento de las colocaciones, trepó en algunos bancos al 55% , muy por encima de la inflación de los últimos meses, que se ubicó por debajo del 2% mensual.

De esta manera, los plazos fijos recuperan atractivo como herramienta de resguardo en pesos , en un escenario marcado por la incertidumbre cambiaria y la expectativa de una mayor presión sobre el dólar en la previa electoral.

Según datos relevados en el sistema financiero, así se ordenan las entidades que hoy ofrecen las mejores tasas de interés para depósitos a plazo fijo minorista a 30 días:

Con la tasa más alta del mercado (55% TNA en Banco CMF), un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de aproximadamente $37.200 netos en un mes. Esto equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3,7%, por encima de la inflación.

Si el depósito se renovara todos los meses al mismo rendimiento, la inversión de $1 millón se transformaría en casi $1,55 millones en un año, gracias al interés compuesto.

En este escenario, los plazos fijos resurgen como una opción atractiva para ahorristas conservadores que buscan ganarle a la inflación y al mismo tiempo evitar la volatilidad del dólar. Sin embargo, la sostenibilidad de las súper tasas dependerá de la evolución de la política monetaria y del resultado electoral, factores que seguirán marcando el pulso de los mercados en septiembre.