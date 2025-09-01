Plazo fijo: cuánto gano si pongo $1 millones en medio de las supertasas

Las tasas de interés de los plazos fijos minoristas a 30 días volvieron a escalar. La Tasa Nominal Anual (TNA), que marca el rendimiento de las colocaciones, trepó en algunos bancos al 55%, muy por encima de la inflación de los últimos meses, que se ubicó por debajo del 2% mensual.
En un contexto de volatilidad cambiaria y ajuste monetario del Gobierno, algunos bancos ya pagan hasta 55% TNA a 30 días. Con ese rendimiento, un plazo fijo de $1 millón genera una ganancia cercana a los $30.000 en un mes.
De esta manera, los plazos fijos recuperan atractivo como herramienta de resguardo en pesos, en un escenario marcado por la incertidumbre cambiaria y la expectativa de una mayor presión sobre el dólar en la previa electoral.
Ranking de bancos por el plazo fijo: quién paga más
Según datos relevados en el sistema financiero, así se ordenan las entidades que hoy ofrecen las mejores tasas de interés para depósitos a plazo fijo minorista a 30 días:
Banco CMF – 55%
Banco Meridian – 54,25%
Banco BICA – 54%
Banco Provincia de Tierra del Fuego – 54%
Banco VOII – 54%
REBA Compañía Financiera – 54%
Banco Mariva – 53%
Banco Hipotecario – 52,5%
Banco de Córdoba – 52%
Crédito Regional – 52%
Banco del Sol – 51%
BBVA – 51%
Banco de Corrientes – 50%
Banco Macro – 48%
Banco Nación – 47%
Banco Credicoop – 47%
ICBC – 47,7%
Banco Galicia – 44%
Banco Provincia de Buenos Aires – 45%
Banco Dino – 45%
Banco del Chubut – 42,5%
Banco Julio – 42%
Bibank – 42%
Banco Santander – 38%
Banco Ciudad – 35%
Banco de Formosa – 32%
Banco Masventas – 30%
Con la tasa más alta del mercado (55% TNA en Banco CMF), un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de aproximadamente $37.200 netos en un mes. Esto equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3,7%, por encima de la inflación.
Si el depósito se renovara todos los meses al mismo rendimiento, la inversión de $1 millón se transformaría en casi $1,55 millones en un año, gracias al interés compuesto.
En este escenario, los plazos fijos resurgen como una opción atractiva para ahorristas conservadores que buscan ganarle a la inflación y al mismo tiempo evitar la volatilidad del dólar. Sin embargo, la sostenibilidad de las súper tasas dependerá de la evolución de la política monetaria y del resultado electoral, factores que seguirán marcando el pulso de los mercados en septiembre.
