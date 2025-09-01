SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de septiembre 2025 - 11:05

Plazo fijo: cuánto gano si pongo $1 millones en medio de las supertasas

En un contexto de volatilidad cambiaria y ajuste monetario del Gobierno, algunos bancos ya pagan hasta 55% TNA a 30 días. Con ese rendimiento, un plazo fijo de $1 millón genera una ganancia cercana a los $30.000 en un mes.

Los bancos aumentaron el rendimiento de los plazos fijos.

Las tasas de interés de los plazos fijos minoristas a 30 días volvieron a escalar. La Tasa Nominal Anual (TNA), que marca el rendimiento de las colocaciones, trepó en algunos bancos al 55%, muy por encima de la inflación de los últimos meses, que se ubicó por debajo del 2% mensual.

De esta manera, los plazos fijos recuperan atractivo como herramienta de resguardo en pesos, en un escenario marcado por la incertidumbre cambiaria y la expectativa de una mayor presión sobre el dólar en la previa electoral.

Ranking de bancos por el plazo fijo: quién paga más

Según datos relevados en el sistema financiero, así se ordenan las entidades que hoy ofrecen las mejores tasas de interés para depósitos a plazo fijo minorista a 30 días:

  • Banco CMF – 55%

  • Banco Meridian – 54,25%

  • Banco BICA – 54%

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 54%

  • Banco VOII – 54%

  • REBA Compañía Financiera – 54%

  • Banco Mariva – 53%

  • Banco Hipotecario – 52,5%

  • Banco de Córdoba – 52%

  • Crédito Regional – 52%

  • Banco del Sol – 51%

  • BBVA – 51%

  • Banco de Corrientes – 50%

  • Banco Macro – 48%

  • Banco Nación – 47%

  • Banco Credicoop – 47%

  • ICBC – 47,7%

  • Banco Galicia – 44%

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 45%

  • Banco Dino – 45%

  • Banco del Chubut – 42,5%

  • Banco Julio – 42%

  • Bibank – 42%

  • Banco Santander – 38%

  • Banco Ciudad – 35%

  • Banco de Formosa – 32%

  • Banco Masventas – 30%

inversiones plazo fijo
Los bancos siguen aumentando el rendimiento de los plazos fijos

Con la tasa más alta del mercado (55% TNA en Banco CMF), un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de aproximadamente $37.200 netos en un mes. Esto equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3,7%, por encima de la inflación.

Si el depósito se renovara todos los meses al mismo rendimiento, la inversión de $1 millón se transformaría en casi $1,55 millones en un año, gracias al interés compuesto.

En este escenario, los plazos fijos resurgen como una opción atractiva para ahorristas conservadores que buscan ganarle a la inflación y al mismo tiempo evitar la volatilidad del dólar. Sin embargo, la sostenibilidad de las súper tasas dependerá de la evolución de la política monetaria y del resultado electoral, factores que seguirán marcando el pulso de los mercados en septiembre.

