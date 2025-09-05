De ganar 12 dólares como maestro de inglés a liderar un imperio millonario: quién es Jack Ma







Con mucha ambición, dejó atrás un pobre salario y creó un imperio que generó miles de millones de dólares.

La visión de este empresario cambió su vida, ya que pasó de ganar una miseria a tener miles de millones de dólares.

Construir una fortuna de cientos de millones es un anhelo que impulsa a muchos a superar adversidades. Sin embargo, transformar un sueño en realidad requiere visión y perseverancia. Una historia surgida en China demuestra cómo un inicio humilde puede conducir a un imperio, aunque no sin desafíos inesperados.

Jack Ma, un exprofesor de inglés, emergió de orígenes modestos para liderar un gigante global. Su trayectoria, marcada por rechazos y audacia, lo convirtió en un símbolo de éxito. Su vida refleja cómo la determinación puede forjar un legado que trasciende fronteras y redefine el comercio.

Pasó de tener un modesto salario a crear un imperio que mueve millones de dólares.

La historia de Jack Ma: el hombre detrás de Alibaba Nacido en 1964 en Hangzhou, China, Jack Ma creció en una familia humilde. A los 12 años, aprendió inglés ofreciendo tours gratuitos a turistas, pedaleando 70 minutos diarios al Hotel Hangzhou. Tras suspender dos veces el examen de ingreso universitario, se graduó en inglés en 1988.

Tras graduarse, Ma trabajó como profesor de inglés en la Universidad Hangzhou Dianzi, ganando 12 dólares al mes. En 1995, descubrió internet en un viaje a Estados Unidos, inspirándose para conectar empresas chinas con el mundo. En 1999, fundó Alibaba con 17 amigos y 60 mil dólares.

Alibaba creció hasta dominar el comercio electrónico chino, manejando millones en transacciones. En 2003, lanzó Taobao, compitiendo con eBay, y en 2004, Alipay. La salida a bolsa de Alibaba en 2014 recaudó 25 mil millones de dólares. En 2020, las regulaciones frenaron la salida de Ant Group. Miles de millones: el patrimonio de Jack Ma En 2025, la revista Forbes estima el patrimonio de Jack Ma en 27.2 mil millones de dólares, posicionándolo entre los diez más ricos de China. Su riqueza proviene principalmente de su participación en Alibaba, empresa que revolucionó el comercio electrónico chino y global. Ma posee propiedades de lujo, incluyendo una mansión en Hangzhou valorada en 50 millones de dólares y un ático en Hong Kong. También adquirió un viñedo en Francia por 14 millones de dólares en 2016, reflejando su gusto por inversiones exclusivas. A través de la Jack Ma Foundation, destina millones a filantropía, enfocándose en educación y medioambiente. En 2020, donó 14.4 millones de dólares para investigación médica durante la pandemia. Su fortuna sostiene un estilo de vida lujoso y un compromiso social notable.

