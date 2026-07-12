Reconocida gestora apuesta por cinco criptomonedas que podrían liderar el negocio de la tokenización de acciones

La gestora de activos digitales identificó a Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche y Canton Network como las blockchains mejor posicionadas para beneficiarse del crecimiento de los valores tokenizados, un mercado que promete transformar las finanzas tradicionales.

De qué factores depende que se lleve adelante la tokenización de acciones.

La tokenización de acciones avanza como una de las principales tendencias del mercado financiero y, según un nuevo informe, no todas las redes blockchain estarán igualmente preparadas para aprovechar ese crecimiento.

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La gestora de activos digitales Grayscale señaló que Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche y Canton Network son las cinco infraestructuras con mayores posibilidades de ganar protagonismo a medida que más acciones y otros activos financieros migren al ecosistema blockchain. El estudio, elaborado por el director de Research, Zach Pandl, sostiene que la evolución de este mercado se desarrollará en distintas etapas y que cada una favorecerá a diferentes redes, por lo que no espera un único ganador.

Actualmente, Ethereum, Solana y BNB Chain concentran la mayor parte del mercado de acciones tokenizadas gracias al uso de los denominados "wrappers" , un mecanismo mediante el cual una entidad mantiene en custodia las acciones tradicionales y emite tokens que representan esos derechos sobre una blockchain.

Este modelo ya representa más del 70% del mercado de acciones tokenizadas por capitalización y permite que esos activos puedan utilizarse dentro de aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi), ampliando sus posibilidades de uso más allá de la simple representación digital de una acción.

Grayscale considera que la tokenización no avanzará bajo un único esquema tecnológico, sino que coexistirán distintos modelos de representación de los activos.

El mayor potencial de crecimiento llegará cuando las propias compañías comiencen a emitir acciones directamente sobre blockchain

Uno de ellos será impulsado por la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), la principal entidad encargada de la compensación y liquidación de operaciones bursátiles en Estados Unidos. En ese proyecto piloto, Canton Network será la primera blockchain utilizada para incorporar valores tokenizados dentro de una infraestructura regulada de postnegociación.

A diferencia del sistema basado en "wrappers", este modelo incorpora directamente los derechos sobre los activos dentro de un marco regulado, sin necesidad de emitir representaciones sustitutas de las acciones.

El desafío de la emisión directa

Para Grayscale, el mayor potencial de crecimiento llegará cuando las propias compañías comiencen a emitir acciones directamente sobre blockchain, eliminando intermediarios y simplificando los procesos de emisión y negociación.

La firma destaca que ya existen antecedentes en esa dirección y considera que, si el marco regulatorio evoluciona favorablemente, Ethereum, Solana y Avalanche podrían ser algunas de las principales beneficiadas.

No obstante, el informe evita señalar una blockchain dominante. Según Pandl, el liderazgo dependerá de factores como la regulación, el nivel de adopción por parte de emisores e inversores y el éxito de las distintas implementaciones tecnológicas.

En ese escenario, Grayscale concluye que las cinco redes identificadas parten hoy con una posición privilegiada para capturar una parte relevante del crecimiento del mercado de valores tokenizados, uno de los segmentos con mayor proyección dentro de la industria de los activos digitales.