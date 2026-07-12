Goldman Sachs advierte que un dato de inflación por encima de lo esperado podría golpear a Wall Street

El banco de inversión señaló que un IPC superior al previsto aumentaría las expectativas de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal y presionaría a las acciones, pese a que espera una nueva temporada de balances con resultados sólidos.

El dato de inflación será clave para las acciones estadounidenses.

Goldman Sachs advirtió que una inflación en Estados Unidos superior a la esperada podría convertirse en el principal factor de presión para Wall Street durante las próximas semanas, al incrementar las expectativas de nuevas subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), aun cuando la temporada de balances corporativos vuelva a mostrar resultados sólidos.

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El banco de inversión estima que la inflación subyacente de junio aumentó un 0,17% mensual, un registro inferior al consenso del mercado. Al mismo tiempo, proyecta que la inflación general habría caído un 0,11% gracias al descenso de los precios de la energía, que compensó las presiones inflacionarias en otros rubros.

Pese a ese escenario, Goldman Sachs alertó que una lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superior a la esperada podría modificar las expectativas sobre la política monetaria y afectar el desempeño de la renta variable.

Según el informe, aunque la entidad mantiene la previsión de que la Reserva Federal dejará sin cambios las tasas de interés durante este año, el mercado ya descuenta cerca de 50 puntos básicos adicionales de endurecimiento monetario hacia mediados de 2027 .

En ese contexto, la publicación del dato de inflación y la reunión de política monetaria prevista para el 28 y 29 de julio aparecen como los principales eventos que seguirán los inversores.

Para Goldman Sachs, un escenario de tasas más elevadas afectaría especialmente a las acciones porque reduciría las expectativas de crecimiento económico, elevaría el costo del financiamiento y pondría presión sobre las inversiones de gran escala vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Kevin Warsh, presidente de la Fed Foto: White House

El impacto histórico de las subas de tasas

El banco recordó que, históricamente, el S&P 500 suele mostrar un desempeño negativo durante el inicio de los ciclos de suba de tasas de la Reserva Federal.

Según sus estadísticas, el índice registró una caída promedio cercana al 2% durante los primeros tres meses posteriores al inicio de un ciclo de endurecimiento monetario.

Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se amplía el horizonte temporal. En promedio, el S&P 500 acumuló una ganancia del 9% durante los doce meses posteriores al primer aumento de tasas, con la excepción del ciclo iniciado en 2022, marcado por una inflación persistentemente elevada.

Goldman Sachs señaló que las valuaciones actuales del mercado dejan espacio para un rebote si la inflación sorprende favorablemente y refuerza la expectativa de una política monetaria menos restrictiva.

En ese sentido, el mercado de opciones anticipa que el S&P 500 podría registrar un movimiento cercano al 0,8% tras conocerse el dato del IPC y de aproximadamente 1,1% hacia el cierre de la semana.

Qué sectores serían los más afectados

El informe también identifica cuáles serían los segmentos más sensibles ante un eventual endurecimiento monetario. Goldman Sachs considera que las compañías con balances más débiles y una elevada proporción de deuda a tasa variable serían las más expuestas a un escenario de tasas más altas.

En cambio, destacó que el sector tecnológico históricamente logró superar el rendimiento promedio del mercado durante las primeras etapas de los ciclos de ajuste monetario, mientras que las empresas financieras tendieron a mostrar un desempeño inferior en ese mismo período.

Aunque el banco mantiene una visión favorable sobre el crecimiento de las ganancias corporativas en el mediano plazo, advirtió que la evolución de la inflación y las decisiones de la Reserva Federal seguirán siendo los principales factores que determinarán el rumbo de Wall Street en los próximos meses.